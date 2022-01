El 92% de les entitats socials de l'àrea metropolitana han intensificat esforços per pal·liar l'impacte del Covid-19

El 92 % de les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona han hagut d’intensificar els esforços en l’atenció a les persones en situació de vulnerabilitat per pal·liar els efectes de la greu crisi social derivada de la pandèmia. Per exemple, destinant-hi més recursos econòmics, de professionals, reforç del voluntariat o més hores d’atenció, entre moltes altres accions. És una de les principals dades del nou baròmetre del tercer sector social de l’àrea metropolitana de Barcelona que, com a novetat, aquest any inclou la capital catalana a l’anàlisi.





Una persona sensellar /@EP





Segons el darrer baròmetre, gairebé el 60 % de les organitzacions del tercer sector (56 %) han hagut d'adaptar els seus serveis i projectes per poder donar resposta a les conseqüències de la covid-19. Les entitats socials s’han vist obligades a integrar o desplegar altres àmbits d’intervenció a la seva activitat, a banda dels habituals. La salut mental ha estat un àmbit força prioritzat en la redefinició d’aquesta atenció.

Els col·lectius que han necessitat més suport són: les persones que viuen de l’economia submergida, les dones víctimes de la violència masclista, les persones migrades, els sensellar o els joves en risc d’exclusió.

L’emergència social derivada de la pandèmia s’ha abordat de manera col·laborativa entre les administracions públiques i el tercer sector social, entre altres agents. L’acompanyament i el suport a les persones s’han adaptat molt ràpidament. La capacitat de resposta, però, no ha estat homogènia. Els ajuntaments més grans i amb més recursos s’han pogut reorganitzar amb agilitat i sobretot valoren les relacions establertes entre els diferents agents (coordinació, sinergies, espais de diàleg i cocreació, innovació social, etc.), en especial durant les primeres fases de la pandèmia.





L’impacte econòmic





El baròmetre també recull l’impacte econòmic del coronavirus. El 64 % de les entitats han vist afectat el resultat del seu exercici econòmic (en concret, el 38 %) per una disminució dels ingressos i el 26 % per un augment de les despeses. El 36 %, però, afirma que la pandèmia no ha tingut cap afectació. Les causes de la reducció de l’activitat econòmica són: les restriccions d’accés o les limitacions a la presencialitat, que ha provocat que alguns serveis no poguessin obrir, o la reducció de les subvencions de les administracions, entre altres.

En l’àmbit econòmic, el finançament públic representa el 71,1 % dels ingressos de les entitats socials de l’àrea metropolitana de Barcelona; el 19,3 %, el propi, i el 9,6 %, el privat. Dels ingressos públics, el 49,3 % prové de la Generalitat de Catalunya, el 35,6 % dels ajuntaments, el 4,5 % de l’Estat espanyol i el 10,6 % d’altres administracions.

La pandèmia ha accelerat la digitalització del tercer sector. Les entitats socials han invertit per aconseguir l’equipament i programari adequat per poder fer atenció i treball telemàtics. El 90 % han fet actuacions de digitalització com ara millora de la connectivitat, obertura de serveis telemàtics o digitalització d’activitats, entre d’altres.

Principals reptes i oportunitats en el context covid-19





En el context actual, d’una banda, les entitats socials s’han d’enfrontar, principalment, a la bretxa digital entre els diferents col·lectius atesos i a la millora del treball conjunt entre les administracions i entitats, així com a la millora del seu finançament. D’altra banda, poden gaudir de noves oportunitats generades en el context de la covid-19, com els canvis en les formes de treballar o en la relació amb les persones ateses.





Les entitats socials a la metròpolis de Barcelona





L’àrea metropolitana de Barcelona és una de les més grans d’Europa i representa més del 40 % del total de la població catalana. En aquest territori hi ha 1.145 entitats socials, que representen prop del 30 % del total d’organitzacions del tercer sector social de Catalunya. El baròmetre és l'eina que analitza la situació del tercer sector i l’impacte social que té, i ha estat elaborada per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i l’AMB.