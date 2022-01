Pacients amb càncer de pulmó mantenen la immunitat contra el Covid-19 igual que la població general

Pacient a la UCI @ep





Els pacients amb càncer de pulmó mantenen una immunitat adquirida al Covid-19 similar a la de la població general i es constata que els tractaments oncològics no la interfereixen, segons l'estudi 'SOLID' del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), els resultats dels quals s'han publicat aquesta setmana a la revista 'Translational Lung Cancer Research'.





“ No existien dades sobre com actuava la memòria immunològica en els pacients amb càncer, per això, vam decidir posar en marxa aquest estudi ”, explica el president del GECP i investigador principal, Mariano Provencio.





Així, es van fer determinacions d'anticossos de forma aleatòria en 1.500 pacients de 50 centres hospitalaris del país. Un 8,5% van resultar positius. D'aquests, el 75% estava en tractament actiu contra el càncer i gairebé la meitat havia experimentat una malaltia simptomàtica amb sospita d'infecció per SARS-CoV-2.





L'estudi, realitzat durant la primera onada de la Covid-19, va fer un seguiment dels casos positius, fent noves determinacions d'anticossos als quatre mesos.





En aquesta segona determinació, no es van detectar anticossos al 30,8% dels pacients. "Hi ha poques dades sobre la durada de la protecció a la població en general, tot i això, generalment s'accepta que els anticossos es descomponen ràpidament tres mesos després de l'inici dels símptomes", explica Provencio.





Aquesta pèrdua d'anticossos no està, però, relacionada amb cap tractament oncològic rebut. "Comprovem, fins i tot, la quimioteràpia davant de la immunoteràpia, que podria sospitar-se amb interferència en la immunitat adquirida", detalla Provencio.





MAJOR GRAVETAT, MAJOR IMMUNITAT





El que sí que apunta l'estudi del GECP és que la gravetat de la infecció, la necessitat d'hospitalització i la presència de símptomes en el moment del diagnòstic es van associar amb la persistència de la immunitat a la segona determinació.





" Trobem una associació estadísticament significativa entre la gravetat de la infecció, la presència de símptomes, la febre i la congestió nasal amb la persistència de la immunitat en la segona determinació mesos després ", assenyala el doctor Provencio.





Cal destacar que, en el 47% dels pacients, es va observar un augment d'anticossos passat un temps. En aquest cas, els investigadors del GECP no han trobat causes darrere aquest augment.





CÀNCER DE PULMÓ I COVID





En aquest estudi també s'ha analitzat l'evolució dels pacients amb càncer de pulmó que van contraure Covid. "La taxa de mortalitat al nostre estudi és significativament diferent del d'altres publicats", assenyala Provencio.





De fet , només un dels pacients amb Covid va morir. Tot i que més del 30% va requerir hospitalització pel virus, i que el 75% estava en tractament actiu contra el càncer, la majoria amb diverses línies de tractament van aconseguir sobreviure.





Per això, el president del GECP remarca que aquests resultats "permeten tenir esperances sobre la durada de la protecció davant del virus, així com fer els mateixos esforços terapèutics que per a la població general, ja que l'evolució dels pacients oncològics no sembla diferir gaire ". Per tant, conclou, "en el cas d'una infecció greu, aquests pacients han de rebre la mateixa atenció, inclosa l'admissió a cures intensives".