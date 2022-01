Mor el futbolista de la selecció de Turquia Ahmet Calik en un accident de trànsit als 27 anys

Ahmet Calik @wikipedia





El futbolista turc Ahmet Calik ha tràgicament mort en un accident automobilístic. El jugador de 27 anys, que va jugar vuit vegades per al seu equip nacional i més recentment va jugar per al club Konyaspor, ha estat involucrat en un accident de trànsit dimarts al matí a Ankara , la capital de Turquia .







Calik també va jugar per a altres equips com el Galatasaray després de passar els seus primers anys amb Genclerbirligi. Els informes de Turquia diuen que l'incident va passar al voltant de les 9 am al districte Hacilar de Golbasi.





Es diu que l'automòbil del defensa va perdre el control a l'autopista Ankara-Nigde abans de bolcar. Calik estava sol al vehicle.





"Estem profundament entristits per la pèrdua del nostre futbolista Ahmet Çalik , que es va guanyar l'afecte de la nostra afició i de la nostra ciutat des del primer dia que va arribar", explica el seu equip en un missatge a les seves xarxes socials.