Catalunya veu indicis de millora i no preveu prorrogar el toc de queda

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha destacat aquest dimarts que Catalunya està detectant indicis de millora en l'evolució de la sisena onada de la pandèmia del coronavirus i ha avançat que l'Executiu català no preveu prorrogar el toc de queda nocturn més enllà del 21 de gener.





En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que les últimes dades epidemiològiques mostren que la velocitat de transmissió del virus està baixant i està començant una desacceleració, per la qual cosa la previsió del Govern és que els propers dies s'arribi al “pic o com a mínim a un altiplà".





Per a ella, les mesures aplicades pel Govern abans de Nadal estan funcionant i, encara que creu que encara no hi pot haver un relaxament de les mesures, sí que ha expressat la voluntat de l'Executiu de "flexibilitzar les mesures" quan sigui possible , com no prorrogar el toc de queda nocturn quan finalitzi el termini vigent actual el 21 de gener.