Del Val (CSIC) demana no qualificar la Covid d'endèmica fins a superar la sisena onada

La investigadora del Centre Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) Margarita del Val ha demanat esperar que s'acabi la sisena onada de la pandèmia de Covid-19 per estudiar si es qualifica aquesta malaltia d'endèmica: "Encara no estem en aquell moment".





En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La 2, la viròloga ha proposat analitzar la gravetat, les hospitalitzacions i la mortalitat de les persones de més risc, una vegada la corba de positius baixa, per prendre aquesta decisió.





"Estem començant l'onada i no sabem si explotaran els casos d'hospitalització i de morts; a un nivell molt menor, però el nombre de casos és tan superior a onades anteriors que pot ser molt greu", ha alertat.





També ha apuntat que hi ha molts casos "ocults", en quantitat desconeguda, que allunyen la proximitat del descens de l'onada, i ha demanat que ningú no es confiï perquè la menor gravetat dels contagis actuals és gràcies a la protecció de la vacuna, no únicament per la lleugeresa d'Òmicron.





A més, per "tornar a la normalitat", ha defensat que seran necessàries vacunes que evitin el contagi, més enllà de les actuals, que prevenen la gravetat de la malaltia.