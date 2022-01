Vaga d'autobusos a Barcelona per demanar la dimissió de Laia Bonet pel "linxament" a un conductor

Laia Bonet @ep





Tots els sindicats presents al comitè d'empresa de Transports de Barcelona (TB) han convocat una vaga d'autobusos dilluns que ve per demanar la dimissió de la presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet , després de la polèmica del conductor de la línia de bus H16 acusat d'impedir baixar d'un bus a dos adolescents el 23 de desembre passat, i que se suma a altres reivindicacions dels treballadors.





Els treballadors han acordat fer aturades al servei de bus de 9 a 15 hores, segons ha avançat el delegat del comitè d'empresa de TB per CGT, Carlos García.





Les crítiques a Bonet són arran de la seva resposta a un missatge que va publicar a Twitter la mare de les joves, en què explicava que un conductor va impedir a les filles baixar del bus.





"Lamento molt la situació per la qual van passar les teves filles, TMB ha obert una investigació per aclarir els fets. No permetrem que un fet similar torni a passar al transport públic de la ciutat", va contestar Bonet.





La investigació que va obrir TMB per aclarir els fets va acabar exculpant el conductor de no obrir les portes a les joves i des de CGT consideren que la presidenta de l'operador de transports va contribuir al "linxament" de l'empleat sense comprovar els fets , segons García.





Bonet es va disculpar amb el conductor en una entrevista publicada al portal de TMB amb motiu dels seus 100 dies com a presidenta, en què va assegurar que el tuit que va publicar estava "mal expressat" i en què va admetre que el conductor va ser injustament acusat, en les paraules.





A més d'aquesta polèmica, els conductors de Transports de Barcelona reclamen la jubilació als 60 anys -en el marc d'una mobilització a nivell nacional- i demanen que TMB aboni els 25 milions d'euros que deu a la plantilla de treballadors de bus per un "error" de càlcul, segons va reconèixer la pròpia empresa.