L'OMS rebutja tractar la Covid-19 com una endèmia, tal com proposen alguns països com Espanya

@ep





Catherine Smallwood , una de les principals responsables de l' Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, ha mostrat el seu desacord amb el fet de tractar la Covid-19 com a endèmica, tal com proposen alguns països com Espanya, ja que “no es compleixen les condicions per fer-ho".





"En aquest moment, les condicions per a l'endemia no es compleixen", ha sentenciat. "L'endèmia assumeix certa estabilitat de circulació del virus a uns nivells predictibles i unes onades de transmissió epidèmica conegudes i predictibles, però, el que veiem en aquest moment, entrant el 2022, no s'acosta gens a això", ha dit Smallwood, per afegir que "hi continua havent una gran quantitat d'incertesa".





"Encara tenim un virus que evoluciona molt ràpid i plantejant nous reptes, així que certament no estem al punt de considerar-ho endèmic" , ha dit, per afegir que "és difícil determinar el nombre de casos per al 2022".





L'experta no ha descartat que la Covid-19 es converteixi en endèmica en algun moment, "però plantejar-ho el 2022 és difícil amb aquest escenari", ha afirmat. Amb tot, ha apuntat que tot depèn de com es respongui al virus i de l'extensió de la vacunació als diferents països, tant a Europa com a la resta del món.





Per part seva, el director regional de l'OMS Europa, Hans Kluge, també ha demanat prudència a l'hora de passar a considerar la Covid-19 com a endèmia. "Com que està enmig de la gestió d'una pandèmia, hem de ser molt curosos amb les prediccions de futur", ha expressat.