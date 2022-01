La Comissió Bilateral Generalitat-Estat es reunirà a Barcelona entre finals de gener i inicis de febrer

La portaveu del Govern, Patricia Plaja @ep





La portaveu del Govern, Patrícia Plaja , ha anunciat aquest dimarts que la Comissió Bilateral entre la Genrealitat i el Govern central es reunirà a Barcelona entre finals de gener i inicis de febrer.





En roda de premsa posterior al Consell Executiu, ha explicat que comencen els contactes previs entre els dos governs per tancar l'ordre del dia i fixar una data concreta.





Ha destacat que aquest any la Presidència d'aquest òrgan correspon a la Generalitat -la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, és l'encarregada d'aquest assumpte- i que esperen comunicar l'ordre del dia ben aviat.





Preguntada per la data de la propera reunió de la taula de diàleg, ha assegurat que el compromís dels dos governs és que se celebri "a principis d'any" però que encara no està tancada.





Ho ha dit després que dilluns el president del Govern, Pedro Sánchez , evités fixar una data per "no lligar-se" i no garantís que es produeixi a principis del 2022 perquè creu que la prioritat ara mateix és la pandèmia.





La portaveu del Govern ha sostingut que la data ha de ser un acord entre les dues parts de la negociació i que de moment s'estan complint els terminis que es van acordar: “Estem en els terminis pactats. Per tant, no hi ha res excepcional que aquest desenvolupament es va dir que la reunió seria a principis d'any i les dues parts treballen perquè la reunió sigui una realitat a principis d'any”.





Plaja no ha volgut detallar si la Generalitat està preocupada per la falta de concreció d'aquesta data i ha defensat que les eleccions a Castella i Lleó "no han de ser condicionants".





En ser preguntada per si s'ha avançat en què inclourà l'ordre del dia d'aquesta reunió, ha contestat que l'acord entre tots dos governs és mantenir la “discreció” sobre el contingut del diàleg.





CRÍTIQUES DE JUNTS





Després de les crítiques de Junts a la taula de diàleg, ha afirmat que l'acord entre els socis de l'Executiu català estableix el “compromís de donar una oportunitat al procés de negociació” i ha dit que aquesta és la posició del Govern.





Així mateix, ha descartat comentar declaracions que es fan "en clau de partit" i ha subratllat la necessitat que el Govern s'aïlli del que es digui des dels grups parlamentaris i els partits, fins i tot els que formen el mateix Executiu.





CONFERÈNCIA A MADRID





A més, Plaja ha explicat que aquest dimecres el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pronunciarà una conferència a Madrid presentada per l'exalcaldessa de la capital Manuela Carmena.





En aquesta conferència Aragonès reivindicarà l'amnistia i l'autodeterminació com a solucions al conflicte català i que també defensarà la tasca del Govern i les mesures aplicades per fer front a la pandèmia.