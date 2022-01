Villarejo acusa el CNI d'estar darrere de l'atemptat del 17-A a Barcelona per donar "un ensurt a Catalunya"

José Manuel Villarejo @ep





L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo assegura que el CNI volia donar "un petit ensurt a Catalunya", però "va calcular malament les conseqüències" amb l'atemptat del 2017 a Barcelona i Cambrils . Així ho ha declarat Villarejo en una nova sessió del judici pel cas Tàndem.





"Jo he continuat treballant amb el CNI fins a l'últim dia. Vaig estar treballant amb ells per intentar arreglar l'embolic del famós atemptat de l'Iman de Ripoll, on al final va ser un error greu del senyor Sanz Roldán que va calcular malament les conseqüències per donar-li un petit ensurt a Catalunya", ha declarat l'excomissari.







Fa un any, Villarejo ja havia explicat que una font molt important havia alertat del risc de l?atemptat, però que no va ser considerada fiable. Segons Villarejo, sí que hi havia relació entre la Imant de Ripoll i el CNI abans dels atemptats de Barcelona i Cambrils, i van deixar seguir la seva activitat sense parar-ho.





L'excomissari ha assegurat que ell mateix va seguir al Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) fins a l'últim dia per "intentar arreglar l'error" de l'exdirector d'aquest organisme, Félix Sanz Roldán .