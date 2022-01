El Govern central no reformarà els delictes de sedició rebel·lió, ni injúries a la corona per no ser prioritari

Fèlix Bolaños @ep





El ministre de la Presidència, Félix Bolaños , ha assegurat avui que el Pla normatiu del Govern no inclourà la reforma del Codi Penal per modificar els delictes de rebel·lió o sedició i tampoc s'hi ha inclòs cap normativa sobre la Corona.





Cap d'aquests assumptes estarà inclòs a les 368 normes que aprovarà el Govern aquest any, segons el Pla Normatiu que ha presentat avui el ministre, atès que el Govern considera que no estan alineades amb els eixos estratègics que s'ha marcat per a aquest exercici, entre les que hi ha la recuperació econòmica i la millora de les condicions de vida dels ciutadans. "Hi ha altres prioritats", afirmen fonts de l'Executiu.





D'aquestes 368 normes, 61 estan relacionades amb el Pla de Recuperació, 92 seran lleis, 11 de les quals seran lleis orgàniques i 81 ordinàries i la resta, 276, seran reials decrets.





En ser preguntat si al Pla normatiu s'inclou la reforma del Codi Penal pels delictes de rebel·lió, sedició o injúries a la Corona, o si alguna norma fa referència a la Casa Reial, via Llei de la Corona o Llei de Transparència, el ministre ha deixat clar que no.





En aquest sentit, ha argumentat que el Govern es planteja l'any 2022 com a “molt important en la recuperació econòmica, amb una transcendència històrica, que és fer una segona modernització econòmica del nostre país”.





Així, ha afirmat que el Govern no només té un full de ruta sinó que també compta amb els fons europeus per millorar l'estructura productiva del país i a més vol "seguir aprofundint en drets i llibertats per millorar la vida de les persones".





"Aquest és el nostre objectiu", ha postil·lat, i tot seguit afegir que aquestes "són les prioritats" i fan que l'Executiu hagi "presentat un pla normatiu on hi ha normes que es contenen perquè estan alineades amb aquests eixos estratègics i altres normes que no estan al Pla Anual normatiu, per exemple, la "reforma del Codi Penal" pel que fa a la modificació dels delictes de rebel·lió, sedició o injúries a la Corona.





Quant a la Llei de Transparència, ha precisat que el que inclourà és una regulació dels grups d'interès i no farà referència a la Corona, com tampoc no hi haurà una Llei relativa a aquesta.





Pel que fa a la reforma del sistema de finançament autonòmic, el ministre de la Presidència ha recordat que el Ministeri d'Hisenda va presentar alguns esborranys de treball que estudien les CCAA. "Aquí haurem de fer un esforç d'acord i equilibri a què estem acostumats", ha assenyalat Bolaños per tot seguit precisar que no els fa por negociar, dialogar i acordar "amb múltiples parts" com és el cas.





En aquest sentit, ha assenyalat que el sistema de finançament autonòmic ha de garantir un finançament adequat perquè les comunitats autònomes puguin prestar els serveis públics que han de prestar per les seves competències.