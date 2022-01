La contaminació cobreix Barcelona i provoca 600 morts cada any

Vista de Barcelona un dia d'alta contaminació @ep





Barcelona supera els nous límits de referència establerts per l' Organització Mundial de la Salut (OMS) per sobre dels quals es considera que la contaminació té un impacte sobre la salut, segons l'informe ' Anuari de la contaminació de Barcelona 2021 ', impulsat per la Fundació Ent.





El document detalla que, encara que els nivells de contaminació mitjans anuals a totes les estacions de mesura de la ciutat s'han mantingut per segon any consecutiu per sota dels llindars màxims legals, es troben "clarament per sobre" dels nivells considerats com a assegurances per l'OMS.





Concretament, els valors mitjans mesurats a les estacions de trànsit han estat un 344% superiors als nivells de referència en el cas del NO2, un 300% superiors en el cas de les PM2,5 i un 158% en el cas de les PM10 .





EVOLUCIÓ DEL NIVELL DE NO2 A LES ESTACIONS DE MESURA

Font: Fundació ENT





La tendència és en general de creixement respecte als nivells de 2020 sense arribar als valors prepandèmics: els nivells de contaminació de NO2 i PM10 a les estacions de trànsit urbà ha pujat un 2,4% i un 4% respectivament, mentre que a les estacions de fons urbà han disminuït un 6,3% per al NO2 i han augmentat un 11% per a les PM10.





Segons recull l'anuari, a la segona part de l'any els nivells de contaminació han augmentat significativament: a l'estació de l' Eixample el NO2 els darrers tres mesos ha tornat a superar "clarament" els nivells màxims anuals establerts en el marc legal. que l'informe considera que hi ha un risc significatiu d'incompliment legislatiu el 2022.





MITJANA ANUAL DE NO2 A LES ESTACIONS DE MESURA





Font: Fundació ENT





El document també destaca que la Covid ha provocat una crisi de confiança en el transport públic, ja que el seu ús continuava a final d'any un 20% per sota dels valors previs a la pandèmia , mentre que els nivells de transport privat eren similars a els del 2019.





Així mateix, ressalta que el 2021 ha acabat sense plans d'acció contra la contaminació atmosfèrica en vigor ni per part de l'Ajuntament de Barcelona ni per part de la Generalitat i recorda que tots dos van finalitzar el 2020.





ES PODEN EVITAR 600 MORTS A L'ANY





Barcelona evitaria 600 morts a l'any si reduís la contaminació als nivells del 2020, segons l'informe de qualitat de l'aire 2020 elaborat per l'Agència de Salut Pública de Barcelona

(ASPB) i publicat el passat any.





"El 2020 ens ha ensenyat que quan hi ha menys cotxes millora la qualitat de l'aire i la salut de



els veïns, amb una mort evitable del 4% --600 persones-- i una malaltia evitable del 19%

dels nous casos d'asma infantil i el 5% dels nous casos de càncer de pulmó", va dir Gemma Tarafa, la regidora de Salut, Envelliment i Cures de l'Ajuntament de Barcelona mentre presentava l'informe.