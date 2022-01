El pare del nen assassinat el 17-A a la Rambla reacciona a la vinculació de l'atemptat amb el CNI: "Gràcies comissari"

Barcelona homenatja les víctimes de l'atemptat de la Rambla @ep





Francisco Javier Martínez, el pare de Xavi, el nen de tres anys assassinat a l'atemptat terrorista del 17-A a la Rambla, ha reaccionat a les declaracions de Villarejo a la declaració del judici pel cas Tandem. El comissari J osé Manuel Villarejo ha assegurat que el CNI volia donar "un petit ensurt a Catalunya", però "va calcular malament les conseqüències" amb l'atemptat d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils . Així ho ha declarat Villarejo en una nova sessió del judici pel cas Tàndem.









"Gràcies comissari Villarejo", ha dit el pare del nen, en un tuit recollit per CatalunyaPress, en rebre la notícia. Poc després, el pare s'ha fet ressò - fent retuits- dels comentaris d'altres usuaris que, entre altres coses, demanen una comissió de recerca que aclareixi què va passar a Catalunya.









La germana del menor mort també ha parlat a través de les xarxes socials, agraint al seu pare que "no es rendeixi mai". "Gràcies per donar la cara per tots i per continuar drets mentre trobàvem pedres al llarg i dur camí", assegura Mireia Martínez. "Ja sabem la veritat", conclou.