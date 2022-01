Argimon preveu que el bec de la sisena onada pot arribar en menys de dues setmanes

Josep Maria Argimon @ep





El conseller de Salut de la Generalitat, Josep Maria Argimon , ha previst que el pic de casos de la sisena onada de la pandèmia de Covid-19 pot arribar en menys de dues setmanes: “En set, vuit o deu dies”, ha dit .





En una entrevista aquest dimarts a TV3, ha assegurat que s'està produint una “desacceleració ràpida i clara” del nombre de casos i que cal veure si es manté.





Ha dit que hi ha diversos països que ja han baixat la seva sisena onada (Sud-àfrica o Dinamarca) però és incert comparar-se amb ells per saber quina velocitat experimentarà el descens a Catalunya: “Esperem, ho dic més com a desig que com a predicció, que puguem baixar ràpidament “, ha confiat.