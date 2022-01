Els ginecòlegs recorden que no hi ha quantitat d'alcohol segura a l'embaràs i recomanen no beure

Dibuix dels efectes de l'alcohol durant l'embaràs @ep







El consum d' alcohol durant l'embaràs és un factor de risc que pot produir mort fetal, avortament espontani, part prematur, retard del creixement intrauterí i baix pes en néixer, per això la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) ha insistit que no hi ha quantitat d'alcohol segura a l'embaràs i el que és recomanable és deixar de beure abans i durant la gestació.





La SEGO fa aquesta advertència al fil d'una publicació la setmana passada a la xarxa social Instagram, on s'obria el debat per la suposada recomanació a una coneguda embarassada. "En la informació aportada a la dona, cal no confondre l'absència d'evidència amb l'evidència d'absència de risc. La manca d'evidència concloent de dany d'un consum puntual no és el mateix que evidència de manca de dany", assenyala la SEGO.





Excloent-ne les causes d'origen genètic, recorden que l'alcohol és el factor més important per a l'aparició d'alteracions mentals i del comportament. De fet, està considerat com la primera causa prevenible no genètica de retard mental al món occidental.





La gravetat del dany degut al consum d'alcohol durant l'embaràs depèn principalment de la dosi consumida, del temps i del patró de consum, així com de la susceptibilitat genètica individual.





Un dels resultats potencials més incapacitants de consumir alcohol durant l'embaràs és el risc de desenvolupar la Síndrome Alcohòlica Fetal (SAF) , la forma clínica més greu i visiblement identificable del Trastorn de l'Espectre Alcohòlic Fetal (TEAF).





Per tant, assenyalen, “l'única recomanació d'acord amb aquesta evidència és no consumir alcohol des del moment que la dona decideix quedar-se embarassada. Aquesta recomanació arriba, en el període preconcepcional, al pare. La seva col·laboració i suport durant la gestació, evitant també en aquest període el consum d'alcohol afavoreixen l'abstinència a la mare".