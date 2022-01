La reforma laboral s'encalla a menys d'un mes de la seva convalidació

Façana del Congrés dels Diputats /@EP





Després de l'aprovació de la reforma laboral com a Reial decret el passat 28 de desembre pel Consell de Ministres, ara toca l'aval del Congrés perquè el text tiri endavant encara que de moment aquest vistiplau està a l'aire. A menys d'un mes perquè expiri el temps de debat – ha d'estar convalidada com a màxim el 7 de febrer – el Govern central i els seus socis parlamentaris no es posen d'acord sobre si s'ha de tramitar com a projecte de llei o com a decret llei, o el que seria el mateix per mitjà d'esmenes o no, de manera que la reforma està ara mateix estancada.





Per la seva banda, l'Executiu insisteix que la norma compta amb el consens de sindicats i patronals de manera que no s'hauria de tocar –i, per tant, s'hauria de tramitar com a decret llei–. Davant d'això hi ha socis parlamentaris, que consideren que el document acordat és insuficient i demanen aprofundir en l'àmbit dels convenis, dels salaris de tramitació o en les indemnitzacions per acomiadament.







Així, ERC, EH Bildu i PNB han tornat a avisar aquest dimarts que la reforma ha de ser modificada al Parlament, ja que sinó votaran en contra de la seva convalidació i se sumaran així als vots negatius del PP i Vox.













PNB I ERC VOLEN PRIMAR ELS CONVENIS AUTONÒMICS





La diputada del PNB, Josune Gorospe, ha apuntat en una entrevista a Onda Basca que el Govern central ha d'actuar per la via dels fets i salvaguardar la prevalença dels convenis autonòmics sobre els estatals si vol el seu suport. En aquest sentit, ERC també ha mostrat el seu malestar perquè, segons expliquen, "en els darrers nou mesos només hi ha hagut contactes informatius sobre la reforma laboral però cap negociació".





"Estem en la no convalidació si no hi ha canvis importants", han avisat després de reiterar que és "absolutament necessari" modificar els convenis autonòmics perquè prevalguin sobre els estatals o canviar les indemnitzacions vinculades a la causalitat dels acomiadaments.







Tot i això, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que es posaran en contacte amb tots els grups parlamentaris començant pels "aliats". "La nostra cultura és la del diàleg i la de parlar amb tots", ha insistit Bolaños després del Consell de Ministres, tot i que ha puntualitzat que "les relacions laborals les han de regular els protagonistes, que són els empresaris i els treballadors" i "qui no se sumi haurà d'explicar-ho".





El PNB i EH Bildu ja han admès que hi ha converses i reunions previstes per a aquesta setmana, "però de moment pocs avenços, per no dir-ne cap", han afirmat fonts de la formació abertzale al Congrés que adverteixen que "de mantenir-se tal qual" el decret llei no comptarà amb el seu suport.





LA POSICIÓ DE PP, VOX I CIUTADANS





Els que segur que votaran en contra de la convalidació de la reforma laboral són el PP i Vox, encara que els populars han afirmat que en el cas que la tramitació sigui amb esmenes –o en altres paraules, com a projecte de llei–, votaran a favor.





Per la seva banda, Ciutadans ha reconegut que quant a la reducció del nombre de contractes o a mesures per acabar amb la temporalitat "és una lleugera reforma i en els passos que fa podem estar-hi d'acord". Així, la formació que lidera Inés Arrimadas no veu amb mals ulls el decret i considera que respecta fins a un 95% la versió del 2012. Per tant, el partit podria estar en l'abstenció.





Tot i això, si s'obre la via de tramitar-lo com un projecte de llei -és a dir, amb l'opció d'afegir modificacions-, com demanarà el PP, la formació taronja introduirà esmenes dirigides al contracte únic, a ampliar la formació professional o a introduir l'anomenada "motxilla austríaca", una aportació que l'empresari paga periòdicament perquè l'empleat tingui un fons i que es lliura en cas d'acomiadament, canvi d'empresa o jubilació.