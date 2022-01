Aragonès demana investigar la veracitat de les declaracions de Villarejo sobre el 17A

El president del Govern, Pere Aragonès /@EP







El president del Govern, Pere Aragonès, ha demanat investigar la vinculació que l'excomissari, José Manuel Villarejo, ha assenyalat aquest dimarts entre el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), l'imam de Ripoll i els atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost del 2017.





"Si les paraules de Villarejo són certes, calen explicacions ja. Coneixem bé com funcionen les clavegueres de l'Estat, per això exigim que s'investigui per aclarir la veritat", ha subratllat Aragonès en un tuit recollit per Catalunyapress.

Villarejo ha assegurat davant el tribunal que el jutja per tres peces separades del 'Tàndem', que va col·laborar amb el CNI "per intentar arreglar l'embolic del famós atemptat de l'imant de Ripoll, que al final va ser un error greu del senyor Sanz Roldán, que va calcular malament les conseqüències per donar un petit ensurt a Catalunya”, en referència a l'exdirector del CNI.





En un altre apunt a la mateixa xarxa social, Aragonès ha explicat que ha demanat als serveis jurídics de la Generalitat que estudiïn aquestes declaracions i les “accions legals pertinents que es puguin emprendre”. "Per la veritat. Per les víctimes, pels catalans i catalanes i per tots els que estem al costat de la pau i la democràcia", ha dit el president del Govern.