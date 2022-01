L'expresident del PP canari Asier Antona ataca Garzón anomenant-lo "pollaboba"

El senador del PP i expresident del PP canari, Asier Antona /@EP







El senador del PP, Asier Antona, ha qualificat aquest dimarts el ministre de Consum, Alberto Garzón, de “pollaboba” i “metepatas” per les seves declaracions sobre el sector ramader i les macrogranges en una entrevista publicada al diari britànic The Guardian.





En declaracions a la Cadena COPE, l'expresident del PP canari, que és senador per designació autonòmica, s'ha expressat en aquests termes i ha acusat el ministre de parlar únicament per "atacar" sectors "tan importants" com el ramader o el turístic, en referència a unes declaracions de Garzón que assenyalava la precarietat i l'estacionalitat del turisme a Espanya.





"Hi ha una paraula molt canària o molt palmera que entén tothom. El ministre és un pollaboba quan diu el que diu. Com va ser un pollaboba quan es va referir al turisme. Aquest ministre és un 'metepatas' permanent i cada vegada que parla ho fa per ficar la pota", ha opinat Antona, que ha dit del ministre així mateix que "no se'l coneix res".





"Aquí tenim els preus més alts de la llum i el ministre de Consum no ha fet res o dit per pal·liar aquests excessos. No obstant això, per atacar sectors tan importants com el turístic o el ramader és el primer que es posa per ficar la pota i dir pollabobadas com les que ha dit", ha conclòs el senador.