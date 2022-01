Més del 20% dels espanyols presenta símptomes de depressió moderada

Arxiu /@EP





El 20,6% de la població espanyola presenta símptomes de depressió moderada, segons el IV Estudi de Salut i Estil de Vida d'Aegon que també revela que les dones són les que tenen més probabilitats d'experimentar símptomes compatibles amb la depressió, a més de les persones en la franja d'edat de 18 a 25 anys.





L'estudi, publicat amb motiu del Dia Mundial de Lluita contra la Depressió que se celebra el 13 de gener, sobre una mostra de 1.600 entrevistes constata que gairebé el 25% de les dones presenta simptomatologia depressiva moderada davant del 16,4% dels homes.





Risc de depressió segons sexe i edat / IV Estudi de Salut i Estil de Vida d'Aegon





Quant a l'edat, l'enquesta confirma que els rangs més favorables a presentar aquests símptomes són els que van de 18 a 25 anys i de 26 a 40 anys, en contrast amb els més grans de 65, que són els menys propensos. Factors com la situació econòmica o familiar també fan que l'estabilitat emocional trontolli. Segons l'estudi, els espanyols perceben pitjor la seva salut emocional que la física, i puntuen la primera amb un 6,7 sobre una escala d'un a 10, mentre que la segona supera el notable (7,1).





Per comunitats autònomes, els enquestats de la Comunitat de Madrid, Navarra i Castella-La Manxa són els que puntuen més baix la seva salut emocional, totes amb un 6,4, tres dècimes menys que la mitjana nacional. A més, Madrid i Navarra són on més enquestats assenyalen que la seva salut emocional ha empitjorat l'últim any, totes dues rondant el 50% davant les Balears, on només el 22% creu que el seu estat psicològic ha anat a pitjor els últims mesos.





I les comunitats que obtenen les notes més altes quant a percepció del benestar psicològic són Múrcia (7,2), Astúries i La Rioja (7,1) i Aragó, Catalunya, Extremadura i les Canàries, amb set punts.





Segons l'estudi d'Aegon, les persones que es declaren en pitjor estat de salut mental sostenen en un 54% que això ha afectat les seves activitats quotidianes, mentre que no ho ha fet per a un 14%. També els joves que pateixen addicció a les xarxes són susceptibles de caure en depressió.