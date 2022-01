El PSOE critica la Supercopa d'Espanya a l'Aràbia Saudita per ser un país totalitari

@EP





El secretari LGTBI del PSOE, Víctor Gutiérrez, ha criticat aquest dimarts que la Supercopa d'Espanya de futbol se celebri a l'Aràbia Saudita per ser un país "totalitari" que aplica la pena de mort a dones i persones del col·lectiu LGTBI.



Gutiérrez, que pertany a l'Executiva Federal del PSOE, va qualificar el torneig, que va començar aquest dimecres, com "la Supercopa de la vergonya", en un missatge a Twitter recollit per Europa Press.



També ha lamentat que s'emporti el futbol espanyol a un país que "no respecta els DDHH" i aplica la pena de mort "per lapidació o decapitació" a dones i persones del col·lectiu LGTBI. En aquest sentit ha assenyalat que no es pot utilitzar per "blanquejar un règim totalitari com el saudita". "No tot val per diners", va afegir.



A la mateixa xarxa social va indicar que el futbol espanyol hauria de servir com a exemple "dels valors de la nostra societat" ja que és seguit a tot el món i ser ambaixadors al món del respecte pels Drets Humans, de la igualtat i la diversitat.



El torneig se celebra de dimecres a diumenge a la capital del país, Riad, i enfronta Reial Madrid, Barcelona, Atlètic de Madrid i Athletic Club de Bilbao, els campions i subcampions de les últimes edicions de la lliga i la Copa del Rei. L'última Supercopa d'Espanya es va celebrar l'any 2020 a la localitat de Yeda, també a l'Aràbia Saudita.