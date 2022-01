Fernando Garea, substituït per Gemma Robles a la direcció de 'El Periódico de España'

Fernando Garea durant la presentació d''El Periódico d'Espanya' /@EP





Javier Moll ha decidit canviar de director a El Periódico d'Espanya només tres mesos després d'arrencar el projecte. Fernando Garea, expresident d'EFE, era qui ocupava la feina fins ara. Però segons un comunicat intern de Premsa Ibèrica serà substituït per Gemma Robles.





La periodista, que fa més de 20 anys que està en aquesta professió i treballa a El Periódico de Catalunya des de l'any 2007, serà presentada aquest dimecres a les 10:00h. Fernando Garea, per part seva, ha estat acomiadat de forma immediata aquest dimarts perquè el resultat "no s'ajusta a l'encàrrec que li va ser encomanat", segons li han comunicat des del grup.









Fernando Garea, en un fil de Twitter, es va mostrar especialment sorprès i va exposar que aquest mateix cap de setmana van superar un rècord d'audiència a la web i que han complert el 120% dels objectius establerts. Lamentava, a més, haver estat acomiadat i que no li haguessin deixat ni comunicar-lo als seus companys, ja que la mateixa empresa ho va fer mitjançant un correu electrònic.





Al novembre, El Periódico de España tenia gairebé un milió d'usuaris únics i el director llavors ho valorava molt positivament, ja que a més defensava la idea que els havien aconseguit amb una aposta editorial que s'allunyava del sensacionalisme i del clic fàcil.





Així doncs, això fa pensar que l'acomiadament no s'ha produït perquè no es compleixen els objectius. Sigui com sigui, a partir d'ara serà Gemma Robles la que estarà al lloc i ha assegurat que "s'estrenyeran encara més els llaços amb la resta de diaris del grup"