Laura Vilagrà: "És imprescindible alinear les polítiques i les prioritats de totes les administracions"

La Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat s'han reunit en la Comissió Mixta que s’ha celebrat aquest dimarts en format telemàtic a causa de l’emergència sanitària. Aquesta sisena Comissió Mixta s'ha centrat en nous projectes estratègics com el Clúster Biomèdic i el Pla Director Urbanístic de la Gran Via, i temes relacionats amb els àmbits de salut, educació, seguretat, habitatge i esports, entre altres.









La reunió, encapçalada per la consellera de la Presidència Laura Vilagrà Pons i l’alcaldessa Núria Marín Martínez, se celebra després de la visita del president Aragonès a l’Hospitalet de Llobregat del passat mes de novembre amb el compromís de reactivar la Comissió Mixta i impulsar la relació entre ambdues administracions per reforçar la seva coordinació i collaboració.



La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha destacat la importància d’aquesta Comissió Mixta per poder “escoltar i prendre nota amb la voluntat d'arribar a acords a les reivindicacions històriques de l'Hospitalet de Llobregat” i ha ressaltat que tot i la pandèmia, “continuem atenent els nostres compromisos per tirar endavant amb el país”. La titular de la Presidència també ha reivindicat que ara més que mai, en el context actual, “és imprescindible alinear les polítiques i les prioritats de totes les administracions; pensar i actuar col·lectivament”. I ha remarcat la relació continuada i estable amb els municipis des del Govern i des del Departament de la Presidència per a la “cooperació, consens i codecisió amb el món local”.



L’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín Martínez, celebra que “es recuperi la Comissió Mixta entre les dues institucions per posar l’accent en les prioritats que afecten als nostres veïns i veïnes de L’Hospitalet”. L’alcaldessa s’ha mostrat satisfeta per la coincidència plena d’ambdues institucions en qualificar el Clúster Biomèdic com “un projecte estratègic de país” i també ha destacat que “treballarem plegats per la reformulació i aprovació del Pla director urbanístic de la Granvia amb el màxim consens possible”. A la trobada hi han assistit representants dels diversos departaments de la Generalitat de Catalunya i de les regidories de l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal de tractar i analitzar els temes de l’ordre del dia i traçar les vies de col·laboració en cada un d’ells. Les dues institucions valoren positivament la rapidesa en la reactivació de la Comissió Mixta, reivindiquen el treball conjunt de totes les administracions i s’emplacen a continuar treballant.