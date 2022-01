Nou símptoma d'Òmicron: el 20% dels infectats té diarrea

Inodor @unsplash





Omicron és ara la variant dominant de Covid-19 a l'Espanya i ha estat presentant una varietat de símptomes que no s'havien vist a onades anteriors. Si bé la variant Delta , i les que la van precedir, eren més fàcils d'identificar amb símptomes que incloïen una tos contínua, febre i pèrdua del gust o l'olfacte, Omicron s'ha demostrat integrar-se molt millor. S'ha descobert que es barreja amb els símptomes de les malalties estacionals, des de la grip fins als refredats.





El Centre per al Control de Malalties, o CDC, amb seu als EUA, diu que les persones amb còvid poden tenir “una àmplia gamma de símptomes”. En realitat, aquesta àmplia gamma pot abastar des d'un nas lleugerament tapat fins a dificultats respiratòries que requereixin atenció mèdica immediata . Per tant, és vital que les persones estiguin el més versades possible quan es tracta de detectar els símptomes i realitzar les proves com més aviat millor.





Un d'aquests símptomes pot ser una mica diferent dels altres i se centra principalment en la rutina al bany.





La diarrea és un símptoma d'Omicron?





Si quan vas al bany descobreixes que tens diarrea, podria ser un senyal que has contret Omicron, assegura el CDC. NBC Chicago assenyala que les persones amb sistemes immunològics compromesos són les més propenses a experimentar diarrea i altres símptomes gastrointestinals.





Aquestes podrien ser persones que s'estan recuperant de Covid, encara que John Hopkins Medicine assenyala que és probable que al voltant del 20% experimenti diarrea com a símptoma poc després de contraure el virus.









Quins són els símptomes d'Omicron?





- Febre o calfreds

- Tos

- Manca d'aire o dificultat per respirar

- Fatiga

- Dolors musculars o corporals

- Mal de cap

- Pèrdua del gust o de l'olfacte

- Dolor de gola

- Congestió o secreció nasal

- Nàusees o vòmits

- Diarrea