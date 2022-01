El proper 3 de febrer, I Jornada Indústria i Energia CZFB-FIE

La jornada serà un punt de trobada on conflueixin tots els actors implicats en la gestió energètica de la indústria /@CZFB





Representants de la indústria, l'energia i les administracions públiques debatran el proper dia 3 de febrer del 2022 sobre les necessitats energètiques de la indústria i la contribució de les diferents tecnologies al procés de transició ecològica durant la I Jornada Indústria i Energia CZFB-FIE , que se celebrarà a Barcelona ia la qual també es podrà accedir via streaming.





La jornada, organitzada de manera conjunta pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i el Fòrum Indústria i Energia (FIE) pretén ser un punt de trobada on conflueixin tots els actors implicats en la gestió energètica de la indústria: des dels productors denergia a les indústries consumidores passant per ladministració, els fabricants de tecnologies i les institucions acadèmiques.





Tal com destaca Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, és el primer esdeveniment d'aquest tipus que se celebra a nivell estatal, amb un enfocament multisector i multinivell. Des del CZFB sempre apostem per la col·laboració publicoprivada i, en aquest cas, estem convençuts que per millorar la gestió energètica de la indústria cal un diàleg obert entre empreses, administracions públiques i entitats sectorials i acadèmiques”.





Durant l'esdeveniment, es tractaran qüestions com la coordinació entre els diferents ministeris, departaments i autoritats autonòmiques i municipals, cosa que, com destaca Eduardo Álvarez, professor de la Universitat d'Oviedo i director tècnic del Fòrum Indústria i Energia, “és un element fonamental per a la competitivitat industrial”. "La gestió energètica és una qüestió transversal en què estan implicats diversos ministeris i departaments: cal escoltar la veu de tots per prendre decisions a l'àmbit energètic", afegeix.







Així mateix, es plantejaran qüestions com les necessitats concretes de diferents sectors industrials i el paper que poden jugar les renovables, l'emmagatzematge energètic, l'economia circular o la cogeneració d'alta eficiència en el desenvolupament industrial futur, en línia amb els objectius de descarbonització. Durant l'esdeveniment també es debatrà el futur i la viabilitat de l'hidrogen verd i es presentaran algunes de les seves possibles aplicacions a la gestió energètica de la indústria.







A la trobada participaran representants de les principals administracions públiques estatals, autonòmiques i municipals; d'empreses energètiques i empreses industrials de diferents sectors com l'automobilístic, l'alimentari i el químic; així com d'institucions acadèmiques.







Una perspectiva des del sector professional







La jornada comptarà, a més, amb la perspectiva dels professionals, un element fonamental en la gestió energètica. En aquest sentit, José Antonio Galdón, president del Consell General de Col·legis Oficials de Graduats i Enginyers Tècnics Industrials d'Espanya (COGITI) i Vocal de Professionals i Formació del FIE, recorda que la gestió energètica de la indústria “no és només una qüestió de tecnologies, sinó també de persones. Per això, des de l'àmbit de l'enginyeria estem compromesos a impulsar iniciatives que puguin afavorir que hi hagi més indústria, que sigui més competitiva, i que tingui més valor afegit. L´energia és un element imprescindible per a la indústria”.