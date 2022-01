Gir radical: així parlava de les macrogranges Pedro Sánchez abans de la polèmica amb Garzón

Pedro Sánchez @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez , va defensar aquest dilluns la qualitat de la carn que es produeix a Espanya i va lamentar la polèmica generada per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, que va criticar la ramaderia intensiva.





"Lamento molt aquesta polèmica, parlem d'un sector a Espanya que produeix una carn d'extraordinària qualitat, ho diu el mercat quan respon a aquesta qüestió", va afirmar el president en una entrevista amb Cadena Ser, desautoritzant el ministre de consum.





No obstant, el Sánchez que evita polèmiques amb el sector ramader no té res a veure amb el Sánchez del 2019, quan va pronunciar les paraules següents en una entrevista:









"Tots tenim la responsabilitat d'abordar la crisi climàtica, la crisi ecològica i actuar amb urgència per protegir les generacions futures, les generacions que han de venir", va dir el president després de ser preguntat sobre la contaminació a la indústria càrnia.





"Hem de reflexionar sobre la reducció del consum de carn", va dir aleshores el president del Govern. "Hem d'apostar per la ramaderia ecològica, una ramaderia a menor escala, de gran valor ambiental i que a més generi ocupació al medi rural", va afirmar, armant un discurs molt proper al del seu ministre Garzón, del qual ara renega.





“Troben un poble en una part despoblada d'Espanya i hi posen 4.000, 5.000 o 10.000 animals. Contaminen el terra, contaminen l'aigua i després exporten aquesta carn de mala qualitat d'aquests animals maltractats ”, va dir Garzón al diari The Guardian, generant una polèmica que gairebé li costa el seu lloc com a ministre.