Quins factors poden predir el Covid-19 greu en nens?

Un nou estudi internacional liderat per la Universitat de Calgary (Canadà), l'Hospital Infantil Ann & Robert H. Lurie de Chicago i el Centre Mèdic de la Universitat de Califòrnia-Davis (Estats Units) ha ofert una imatge més clara de l'impacte de la infecció per COVID-19 i el risc de resultats greus en joves de tot el món.





L'estudi, publicat a la revista 'JAMA', es va fer un seguiment de més de 10.300 nens a 41 serveis d'urgències de 10 països, entre ells Canadà, Estats Units, Itàlia, Espanya i Austràlia.





Els investigadors van fer un seguiment de més de 3.200 nens que van acudir als serveis d'urgències dels hospitals i van donar positiu a la prova de COVID-19. Aproximadament el tres per cent (107 en total) dels diagnosticats amb COVID-19 van experimentar resultats greus les dues setmanes següents a la seva visita a un servei d'urgències.





A més, el 23% (735 en total) van ser hospitalitzats per rebre tractament. Els resultats greus van incloure complicacions cardíaques o cardiovasculars, com la miocarditis (inflamació del cor), així com problemes neurològics, respiratoris o infecciosos. Quatre nens van morir.





"L'estudi pretenia quantificar la freqüència i els factors de risc dels resultats greus als nens amb COVID-19. Descobrim que l'edat avançada, tenir una malaltia crònica preexistent i la durada dels símptomes eren factors de risc importants per als resultats greus", explica Stephen Freedman, codirector de l'estudi.





Els investigadors també van descobrir que els nens considerats sans en una visita inicial al servei d'urgències poques vegades es deterioraven significativament després de la primera visita.





"Afortunadament, el risc de desenvolupar una malaltia greu en els nens amb COVID-19 donats d'alta del servei d'urgències és molt baix . Les nostres troballes poden tranquil·litzar els pares i els metges en el cas dels nens que estan prou bé com per ser tractats a la comunitat, alhora que proporcionen informació important sobre quins nens poden tenir un risc particular de patir resultats greus", afirma un altre dels responsables de la investigació, Todd Florin.





Tot i que l'asma s'ha suggerit prèviament com a factor de risc de resultats greus, aquest estudi no va poder confirmar una relació . Tampoc es va trobar que els nadons molt petits tinguessin més risc de patir resultats greus.