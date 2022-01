Kim Jong Un assisteix al llançament d'un míssil hipersònic cap al mar del Japó

Kim Jong Un @ep





El líder suprem de Corea del Nord, Kim Jong Un, ha assistit aquest dimarts amb la seva germana Kim Jo Jong i alts funcionaris al llançament d'un míssil hipersònic cap a les aigües del mar del Japó, conegut a Corea com a mar de l'Est. Ho ha fet després de gairebé dos anys sense aparèixer en aquest tipus d'actes i enmig de les condemnes del Consell de Seguretat de l'ONU sobre un primer míssil llançat el 5 de gener.





Segons els informes que recullen els mitjans locals, Kim Jong Un s'ha mostrat satisfet amb el llançament i ha confirmat que s'ha dut a terme per provar les especificacions tècniques del seu nou sistema d'armes, tal com recull l'agència sud-coreana de notícies Yonhap.





Només unes hores després del comunicat conjunt de condemna del Consell de Seguretat de l'ONU sobre el primer míssil, el país nord-coreà ha dut a terme una altra operació cap a les aigües del mar del Japó, una acció confirmada, en primer lloc, per les autoritats sud-coreanes i després pel país nipó.





El líder nord-coreà ha assistit aquest dimarts a una reunió amb membres principals en el camp de la investigació i el desenvolupament de sistemes d'armes hipersòniques en la qual no es trobava l'oficial Pak Jong Chon, que forma part del presidium de la formació única i va dirigir al setembre la prova del sistema de míssils mòbils disparats des d'un tren.





En aquesta mateixa reunió, Kim Jong Un ha demanat "modernitzar l'exèrcit" i ha ressaltat que "el camp de la investigació en defensa hauria de continuar tenint bons èxits" per enfortir "dràsticament" al país, segons recull el portal de notícies 'NK News'.





NO HI HA DANYS EN VAIXELLS





La Guàrdia Costera del Japó ha explicat que el projectil va caure sobre les 7.29 hores (hora local) d'aquest dimarts i que no s'han produït danys relacionats amb vaixells. Així mateix, ha fet una crida a les naus en trànsit perquè estiguessin al cas de la informació.





A més, les autoritats japoneses han confirmat que el míssil balístic ha caigut a l'exterior de la seva zona econòmica exclusiva, segons ha informat en una roda de premsa el ministre de Defensa japonès, Nobuo Kishi.





El Consell de Seguretat Nacional presidencial de Corea del Sud ha expressat el seu "fort pesar" per l'esdeveniment en un moment "en què estabilitzar la situació política és crucial".





Per la seva banda, els membres del Consell de Seguretat han mantingut que Corea del Nord suposa una "amenaça per a la pau i la seguretat internacionals", atès que cada llançament de míssil li serveix per "millorar les seves capacitats" i les seves armes "per exportar als seus clients" per tot el món.





"És l'últim d'una sèrie de llançaments (que) mostra la determinació de Corea del Nord d'expandir les seves capacitats d'armes illegals (...) Augmenten el risc d'escalada i representen una amenaça significativa per a l'estabilitat regional", han declarat en un comunicat conjunt els Estats Units i els representants dels estats membres d'Albània, el Regne Unit, el Japó, Irlanda i França.