Kiko Rivera torna a acostar-se a la seva cosina Anabel Pantoja

Si aquest dilluns Kiko Rivera carregava durament contra Isa Pantoja a Instagram deixant-li clar que la seva família són només Irene Rosales i els seus fills i anomenant-la "senyoreta" li demanava que els deixés en pau, ara el Dj ha volgut marcar distàncies de nou amb la seva germana puntualitzant una cosa sobre l'aniversari de la seva filla Ana i estenent inesperadament la mà a la seva cosina Anabel Pantoja.





I és que l'últim enfrontament dels fills d'Isabel Pantoja ve del retret que Isa va fer a 'El programa de Ana Rosa' al seu germà per haver convidat la seva cosina però no ella i el seu fill Alberto a l'aniversari de la petita Ana, desvetllant a més que Irene ni tan sols havia respost al missatge de felicitació que va enviar a la seva neboda.





Molesto, Kiko ha parlat amb el seu entorn més proper per tornar a carregar contra la seva germana. Tal com ha explicat Antonio Rossi aquest dimarts, el Dj ha deixat clar que ell tampoc va convidar Anabel a l'aniversari, sinó que va ser la influencer la que es va presentar a la festa i el que ell no faria era deixar-la a la porta de casa seva.





Tot i que no té cap mena de relació amb la seva cosina des de la mort de la seva àvia, Kiko sí que ha admès que Anabel està molt pendent dels seus fills i malgrat el seu distanciament cada setmana truca a Irene - amb la qual es porta molt bé - per preguntar per Francisco, Ana i Carlota, una cosa que, el Dj ha volgut deixar clar, Isa no fa i que ell troba a faltar.





Aquestes sorprenents declaracions del fill d'Isabel Pantoja significaran el principi d'un tímid acostament amb Anabel i una ruptura total (si és que es pot trencar encara més) amb la seva germana?