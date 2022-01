Carlos Herrera anuncia que s'ha contagiat de Covid-19

Carlos Herrera @ep





Carlos Herrera ha informat al seu programa ' Herrera en Cope ' que s'ha contagiat de Covid-19 . El periodista ho ha explicat en directe subratllant la importància d'estar vacunat: “Efectivament, les tres vacunes funcionen”, ha afirmat.





"Aquest que els parla va donar positiu ahir a l''arxienèsim' test. Ja tocava, després de 43 proves a la setmana ja que algun n'havia de sortir positiu i n'ha sortit un. Efectivament, les tres vacunes funcionen", ha exposat Herrera. programa.





El popular periodista d'un dels programes més escoltats de la ràdio nacional ha explicat els símptomes lleus que ha sentit després del contagi: "Jo els asseguro que no he vist ningú els últims sis dies. No obstant, de cop i volta una mica de picor al cos, fred al migdia, a la nit i positiu".