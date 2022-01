​Treballadors d’Aigües de Barcelona es tornen a confinar a les instal·lacions per garantir el servei de l’aigua

Els treballadors confinats comptaràn amb autocaravanes per facilitar la seva estancia a les instal·laciones/ @AB





Davant el greu increment del nombre de contagis registrats durant les darreres setmanes per la variant òmicron, Aigües de Barcelona ha reactivat el confinament de treballadors, de moment a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) Besòs, tal com es va fer a l’inici de la pandèmia, per garantir la continuïtat del servei essencial del cicle integral de l’aigua.





L'objectiu del confinament és salvaguardar la salut dels treballadors i garantir la continuïtat del servei de l'Aigüa als 3 milions d'usuaris de l'Àrea Metropolitana del Barcelona





Aquesta mesura, a banda d’assegurar que el funcionament de les infraestructures no es vegi alterat, té com a objectiu prioritari vetllar per la seguretat i la salut dels treballadors que, de forma voluntària, mantenen presència permanent des del 4 de gener a les instal·lacions de la planta depuradora del Besòs. Per assegurar-ne la màxima confortabilitat, la companyia ha instal·lat autocaravanes i els garanteix tots els mitjans i serveis que poden necessitar durant l’estada a la planta.





UN PROTOCOL ESTRICTE CERCA GARANTIR LA SALUT DELS TREBALLADORS





Ubicació de les autocaravanes equipades a les instal·lacions d'Aigües de Barcelona al Besós/ @AB





A més d’aquesta iniciativa, Aigües de Barcelona ha definit un protocol estricte per garantir la seguretat de les instal·lacions i la salut dels treballadors confinats a través de tests d’antígens continuats, l’ús de mascaretes FFP2 i d’equips de protecció individual (EPIs), la desinfecció de caravanes i instal·lacions, així com la restricció d’accés de proveïdors al recinte.







Aquestes mesures se sumen a les ja plantejades per a la resta de treballadors de la companyia, com la priorització del teletreball, l’ús obligatori de mascaretes o la realització en continu de tests d’antígens. De fet, Aigües de Barcelona va realitzar, durant l’any 2021, un total de 7.000 tests als seus professionals.





L’objectiu, garantir la normalitat i la qualitat del servei perquè l’aigua continuï arribant a gairebé 3 milions d'usuaris de l’àrea metropolitana de Barcelona.