Gortázar (CaixaBank) assenyala que la despesa amb targetes supera en un 7% els nivells prepandèmia

El conseller delegat de CaixaBank , Gonzalo Gortázar , ha afirmat aquest dimecres que la despesa a través de targetes va ser, el quart trimestre del 2021, un 7% superior respecte als nivells registrats abans de la pandèmia de Covid-19, alhora que també ha indicat que el consum de targetes estrangeres s'està recuperant.





Durant la seva intervenció al Spain Investors Day, Gortázar ha assegurat que el 2022 continuarà la recuperació econòmica i ha assenyalat cap a certs indicadors, com el de feina, que ja han recuperat nivells anteriors a la pandèmia.





Tot i això, a trets generals, l'activitat econòmica a Espanya "està lleugerament per sota dels nivells previs" i ha apuntat a la incertesa "a curt termini" que produeix la variant òmicron.





En aquest sentit, ha afirmat que aquesta variant pot impactar a la demanda d'alguns sectors, com el turisme, i empitjorar la situació de les cadenes de subministraments. Ha recordat així que "gran part d'Àsia continua amb l'estratègia de 'zero contagis', cosa que pot portar a retards en les exportacions".





Pel que fa als fons europeus, Gortázar ha assenyalat la importància que arribin a temps, si bé ha considerat "més important" el que arribin "de manera adequada".





En concret, ha destacat que el deute públic espanyol ha augmentat en 300.000 milions en els darrers tres anys, mentre que les transferències directes per a Espanya dels fons NextGeneration EU són 70.000 milions.





"Continuem tenint un impacte molt significatiu de la pandèmia sobre l'activitat. Hem de recuperar aquesta activitat i els 300.000 milions de deute públic", ha afirmat el conseller delegat de CaixaBank.





Per això, ha considerat que els fons han d'arribar de "forma adequada", encara que sigui "de manera més lenta", per impulsar el creixement al sector privat i captar finançament al mercat o dels bancs perquè aquests 70.000 milions tinguin més impacte". "És més important repartir els fons de manera adequada que fer-ho massa ràpid", ha afegit.





SOSTENIBILITAT





Gortázar ha participat al Spain Investors Day dins de la taula rodona sobre el valor de la gestió ESG a les empreses. Sobre això, ha remarcat que el problema del sector financer és que la inversió s'ha mesurat "històricament" pel retorn i el risc.





"Estem en un món globalitzat i, si volem optimitzar aquesta inversió, hem d'observar la imatge completa i hi ha molts aspectes que no estan inclosos als comptes de resultats i als balanços, com és el mediambiental i que són també molt importants a la hora de prendre una decisió d?inversió", ha assegurat.





A més, s'ha referit a la necessitat de saber "què mesurar i com fer-ho", en referència a la "famosa taxonomia", i ha demanat involucrar en aquest procés petits emprenedors i inversors, pimes i el sector financer en conjunt.





Per la seva banda, el president de Mapfre, Antonio Huertas, ha assenyalat la necessitat de comptar amb tots els grups d'interès en la transició cap a la sostenibilitat, incloent-hi la diversitat de situacions dels països on s'operen, empleats, distribuïdors, clients i societat en general.





El president de l'Institut de Crèdit Oficial (ICO), José Carlos García de Quevedo, ha assenyalat que la nova estratègia de l'organisme per al període 2022-2027 "pren com a referència el marc sobre clima i energia per al 2030" desenvolupat per la Comissió Europea, i ha ressaltat el paper de l'ICO com a “emissor de referència” de bons verds.





En aquest sentit, l'organisme que presideix García de Quevedo ha realitzat en total vuit emissions de bons socials i tres de bons verds per un import de 5.550 milions.





Finalment, el president d'Endesa, José Bogas, ha destacat el paper de la descarbonització i l'electrificació de l'activitat econòmica com a dos processos "que faran més factible l'objectiu de zero emissions de la Unió Europea per al 2050", ha recordat.





Ha assenyalat que Endesa històricament "s'ha basat en l'ús del carbó", fent que se situés com una de les empreses amb més nivells d'emissions, si bé ha ressaltat que el 2021, i encara més el 2022, s'ha col·locat com a " la companyia verticalment integrada amb menors nivells d'emissions de la Península Ibèrica”.





Així mateix, ha indicat el paper del sector financer, a través de les finances sostenibles, i dels reguladors per dur a terme la transformació de l'economia cap a una de més sostenible.