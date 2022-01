Villarejo assegura que el CNI no volia provocar un atemptat a Catalunya però "se li va anar de les mans"

José Manuel Villarejo @ep





El comissari jubilat José Manuel Villarejo ha assegurat aquest dimecres que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) no volia provocar els atemptats que van tenir lloc a Catalunya el 2017 i ha insistit que la situació " se li va anar de les mans " quan va morir l'imam de Ripoll (Girona).





L'exagent de la Policia ha explicat que en parlar que els atemptats comesos el 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils (Tarragona) van ser un "error" de càlcul del CNI per donar un "esglai" a Catalunya es referia al fet que es podria haver tractat d'un "ordre fictici" per "donar l'aparença del risc" de manera que la comunitat autònoma "sentís la necessitat de la protecció de l'Estat" i que, en morir l'imant de Ripoll, es va descontrolar.





"Jo el que he dit en relació amb això del 'esglai' és que moltes vegades s'han provocat comandes ficticis per tranquil·litzar i tal, i que, probablement, la intenció en absolut fos provocar cap atemptat, però sí donar l'aparença del risc per a que Catalunya sentís la necessitat de la protecció de l'Estat, i se'n va anar de les mans quan l'imant mor i els petits, jovenets, no saben com reaccionar", ha dit en declaracions a la premsa a l'Audiència Nacional.





Villarejo ha aclarit així les manifestacions que va fer dimarts durant el judici per 'Tàndem', quan va assenyalar que, una vegada jubilat, va continuar treballant amb el CNI per a temes puntuals. "Vaig estar col·laborant amb ells per intentar arreglar l'embolic del famós atemptat de l'imant de Ripoll, que al final va ser un error greu del senyor (Félix) Sanz Roldán, que va calcular malament les conseqüències per donar-li un petit ensurt a Catalunya", va indicar, a al·lusió a l'exdirector del CNI.





ASSEGURA QUE EL CNI TREBALLAVA AMB L'IMANT





Aquest dimecres, el comissari jubilat ha assegurat que l'imam de Ripoll va ser detingut "a principis del 2000" perquè "es dedicava a ficar, diguem-ne, marroquins amb passaport falsos fabricats pel servei d'intel·ligència marroquina". Ha indicat, a més, que anys després se li va "punxar" el telèfon per la seva presumpta vinculació amb "els atemptats de l'11-M" i se'l va contactar per part del CNI.





" Quan ho expulsaran, uns senyors del CNI van i parlen amb el jutge i anul·len l'ordre d'expulsió i es posen a treballar ", ha assenyalat. Segons van confirmar fonts dels serveis d'intel·ligència a Europa Press el 2017, els agents d'Intel·ligència "seguint els protocols" van contactar amb l'imant de Ripoll el 2014, quan aquest complia una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues.





Les mateixes fonts van precisar que en cap cas no va ser un confident. L'imam va ser condemnat a quatre anys de presó el 2010 per trànsit d'haixix i va complir condemna el 2014, data en què va ser posat en llibertat.





A les portes de l'Audiència Nacional, Villarejo ha puntualitzat que el 2015 "una font molt important" li va dir que "cura amb el que diuen o fingeixen a Catalunya perquè pot ser gent que treballi per als interessos dels altres".





El comissari ha destacat que la fiscal a càrrec de la investigació del 17A --"l'actual fiscal general de l'Estat"-- va indicar que "tots" havien d'"assumir" que "hi ha hagut errors". "Volen proves? Aneu als meus arxius, mirin les converses que tinc jo amb el jutge instructor, encara que estava jubilat, mirin les converses que tinc amb el director de CITCO (Centre d'Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat)", ha afegit.