Johnson no dimiteix però demana perdó i admet que va assistir a la festa: "Creia que era un esdeveniment de treball"

El primer ministre britànic, Boris Johnson @ep





El primer ministre del Regne Unit , Boris Johnson , ha admès aquest dimecres que va assistir a una festa al jardí de Downing Street el 20 de maig de 2020, durant el primer confinament imposat al país per la pandèmia de COVID-19, alhora que ha ofert les seves disculpes.





En una sessió de preguntes al 'premier' a la Cambra dels Comuns, Johnson ha justificat que "creia que era un esdeveniment de treball", tot i que ha assenyalat que, en canvi, "hauria d'haver enviat tothom a dins i hauria d'haver trobat una altra manera d'agrair (la seva feina) al personal”.





De la mateixa manera, ha reconegut que encara que l'esdeveniment s'hagués ajustat a les restriccions imposades en aquell moment per la pandèmia, hauria d'haver entès que "milions" de persones no pensarien el mateix.





En aquest context, ha indicat que no pot anticipar les conclusions de la investigació oberta per les presumptes festes que han tingut lloc a Downing Street durant la pandèmia, però ha assenyalat que sap que hi ha coses que el Govern "simplement" no va fer "bé" , per això ha assegurat que ha d'"assumir la seva responsabilitat".





Johnson ha conclòs la seva intervenció demanant "perdó de tot cor" a la Cambra dels Comuns ia aquelles persones que no van poder estar amb els seus éssers estimats en aquell moment, alhora que ha reconegut que "milions" de persones han patit durant la pandèmia i que entén la "ràbia" que la ciutadania pugui sentir amb el Govern si creuen que les persones que decideixen les normes no les van seguir "correctament", ha recollit la BBC.





El premier torna a estar al punt de mira per les informacions que apunten a la celebració d'una festa a Downing Street a la qual van ser convidades un centenar de persones. Cada convidat havia de portar la seva pròpia beguda i, segons diversos testimonis, Johnson i la seva dona, Carrie, eren entre els assistents. La Policia Metropolitana ja ha obert una investigació per una suposada “violació” de les normes imposades en el marc de la pandèmia.





No és la primera vegada que el govern de Johnson rep crítiques per la celebració de festes en els moments més durs de la pandèmia. El 18 de desembre del 2020, quan regia un altre confinament al Regne Unit, es va celebrar una festa a la qual van assistir "desenes" de persones. La doctrina oficial passava llavors per prohibir les reunions a interiors excepte per a membres d'una mateixa bombolla familiar i limitar al màxim els contactes.