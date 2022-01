Relacionen el president de Castella i Lleó amb un presumpte finançament il·legal del PP a Salamanca

El president de Castella i Lleó, Fernández Mañueco /@EP







Alfonso Fernández Mañueco, president de Castella i Lleó, podria estar implicat en "un suposat" finançament il·legal del PP a Salamanca. Així es reflecteix en un informe anònim que va arribar al Jutjat el 21 de desembre passat, segons ha anunciat aquest dimecres Público en exclusiva.





A l'informe s'implica directament Mañueco en la causa i se l'acusa d'utilitzar el lletrat municipal, quan ell era alcalde de Salamanca, perquè l'assessorés en la presumpta trama del partit.





Els autors del document, encara que anònims, semblen ser persones que el 2017 van ser membres de l'equip de Mañueco al consistori de Salamanca i a la Diputació provincial, segons han confessat al mitjà fonts properes al PP.





A més afirmen que ells mateixos van haver de pagar diners en negre per cobrir les quotes de tots els afiliats del PP que no estaven al dia en els seus pagaments com a militants a tota la comunitat . En una mena de "impost revolucionari que tots els càrrecs públics o de partit es van veure obligats a donar en diner negre”.





Sobre això, cal assenyalar que els estatuts del PP no deixen els morosos votar a les primàries. Per aquesta raó, asseguren que Mañueco havia de protegir els militants que havien incomplert amb el pagament. D'altra manera no hauria tingut prou suport per ser el líder el PP i gràcies a això poder presentar-se a les eleccions de Castella i Lleó.





MAÑUECO NO ÉS L'ÚNIC PRESUMPTE IMPLICAT





A més de Mañueco s'ha relacionat amb aquest presumpte finançament il·legal a altres persones. Així, el jutge instructor d'aquesta denúncia ha citat com a investigadosa Javier Iglesias , president provincial del Partit Popular, i Isabel Sánchez, el seu gerent. I serà cridat a declarar el mateix PP de Salamanca. Cal veure si el jutge accepta aquest informe anònim com a prova i cita Alfonso Fernández Mañueco.





En el document es diu que Mañueco va quedar al consistori amb diversos càrrecs electes i orgànics del PP per tractar aquest tema. Així, també assenyalen el senador Gonzalo Robles, el diputat nacional José Antonio Bermúdez de Castro, Javier Iglesias i l'actual alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, apareixen també els noms del seu tinent d'alcalde, Fernando Rodríguez , el de la gerent del partit, Isabel Sánchez i el del lletrat municipal, José María Benavente.





Però un dels principals culpables, segons els autors del document, és l'actual president de Castella i Lleó. Diuen que va ser ell qui va decidir qui serien els implicats i com es recollirien els diners en negre i "tot i que les donacions haurien de ser anònimes, Carbayo les apuntava en un foli”, segons relaten els denunciants en el seu escrit.





En total van ser donats mitjançant aquest mètode 17.350 euros de persones "amb representació pública i membres de la Diputació del PP, Ajuntament del PP i alcaldes de pobles del PP".







Seguirem informant...