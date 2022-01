Alerta per la pesta porcina africana: es detecta un cas a Itàlia i es tem que arribi a Espanya

Porcs @europapress





Unió d'Unions d'Agricultors i Ramaders ha sol·licitat al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació que incrementi les mesures contra la pesta porcina africana (PPA) després de conèixer l'aparició d'un nou cas al Nord-oest d'Itàlia.





"A mesura que la PPA ha anat passant a països més propers, hem fet arribar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació propostes que serien de gran ajuda per evitar l'aparició de la malaltia al nostre territori, i aquest nou focus ens ensenya que qualsevol mesura no presa pot suposar un gran efecte negatiu per al sector”, han indicat des de l'organització.





Per això, l'organització ha actualitzat les seves propostes perquè siguin tingudes en compte pel departament que dirigeix Luis Planas en benefici del sector porcí.





Entre elles es recullen, d'una banda, propostes destinades a reforçar la prevenció, ja que Unió d'Unions considera "inassumible" que Espanya no tingui un programa de vigilància contra la PPA amb cofinançament europeu.





Altres propostes passen per implantar mesures amb l'objectiu de reduir i activar un control més gran en el moviment d'animals entre Estats membres, a les quals se sumen el control de la població cada vegada més gran dels senglars, ja que aquests semblen estar expandint a nivell regional la malaltia segons els focus d'altres països europeus i, a més, són vectors d'altres malalties.





A més d'aquestes mesures de prevenció, Unió d'Unions recorda la vocació exportadora del sector porcí espanyol: més de la meitat de la carn de porc que es produeix a Espanya s'exporta i el 2020 el 36% de la producció es va exportar a països tercers.





"La problemàtica amb els tercers països és que molts no reconeixen el principi de regionalització en la lluita contra determinades malalties animals, per la qual cosa, si aparegués, per exemple, un focus de PPA en una comunitat autònoma, encara que la resta estigués lliure de la malaltia, no podria exportar carn a països tercers, cosa que tindria gravíssimes conseqüències econòmiques, com ha passat a Alemanya", ha assenyalat l'organització agrària.