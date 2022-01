Sindicats denuncien que continuen les agressions físiques i verbals als sanitaris per l'estrès de la covid-19

El sindicat d'Infermeria SATSE ha denunciat que, mentre augmenten els casos d'agressions físiques i verbals als professionals sanitaris, el Govern i les diferents comunitats autònomes continuen sense impulsar una llei estatal, com la que ells han proposat, i que en preveu més de 50 mesures i accions per frenar-les. Una solució que no creïn correcta i/o necessària des del Defensor del Pacient ni des de la Societat Espanyola d'Atenció a l'Usuari de la Sanitat (SEAUS).





Dues infermeres treballen a un hospital /@EP





Des de SATSE ja van denunciar la mateixa situació l'estiu passat, moment en què a més es van queixar que el Ministeri de Sanitat no havia actualitzat les dades d?agressions a sanitaris des del 2017-2018, quan arran de la pandèmia s'han multiplicat.











Per la seva banda, el març del 2021, CSIF sí que va aportar dades recents amb motiu del Dia Europeu contra les Agressions a l'Àmbit Sanitari . Els van recollir del Ministeri d'Interior i van assenyalar que el 2020 van tenir lloc 962 agressions d'aquest tipus, un 32% més que el 2019 i un 52% més que els anys anteriors.





A més, cal assenyalar que no és una problemàtica nacional sinó que s'està produint a nivell mundial. Tant és així que la relatora especial sobre el dret a la salut de les Nacions Unides, Tlaleng MofoKeng , va apuntar fa aproximadament sis mesos que s'esperava un augment de les agressions a causa de l'impacte del Covid-19.





L'ESTRÉS QUE GENERA DOS ANYS DE COVID-19 FA QUE AUGMENTIN LES AGRESSIONS





"Amb l'estrès addicional per la COVID-19, aquests atacs aniran en augment. És trist. Els professionals de la salut escassegen i molts han mort. Hem creat una situació en què hi ha mancances. Aquestes insuficiències afegeixen encara més pressió als centres de salut. Però les agressions són descoratjadores i decebedores”, va dir la relatora. A més, coincideix amb el sindicat SATSE que aquest tipus d'agressions no són una cosa nova, però que han empitjorat des que es va iniciar la pandèmia.







Com a exemples, podem posar que al Regne Unit el personal del Servei Nacional de Salut va rebre escopinades i insults quan sol·licitaven l'ús correcte de la màscara als pacients. A Mèxic van llançar lleixiu a uns sanitaris mentre caminaven pel carrer.





I a Espanya comptem també amb diversos casos. Per exemple, alguns usuaris van escriure " rata contagiosa " al cotxe d'una doctora. I a Múrcia una infermera va agafar la baixa al setembre després de rebre cops i cops de puny per part de 20 persones que eren a l'habitació d'un pacient ia qui ella va demanar que sortissin de l'estada per complir les mesures anticovid.









CARMEN FLORS: "S'ESTÀ PERJUDICANT EL PACIENT"





Diversos infermers atenen un pacient a la UCI /@EP





Carmen Flores, presidenta del Defensor del Pacient, en declaracions a Catalunyapress creu que hi ha un aferrissament entre pacients i sanitaris. "Haurien de valorar que, entre els pacients, com en l'ésser humà en general, hi ha violents, "normals" (entre cometes) i submisos. Entre els pacients hi ha de tot. Però la situació que ara s'està vivint és un aferrissament entre personal mèdic i pacients per una situació totalment irregular per una manca de mitjans i de personal”.







Així doncs, de la mateixa manera que no està d'acord que es culpi els metges, culpar els pacients li "sembla totalment injust". I és que opina que els dos bàndols surten perjudicats en aquesta situació .







A més, Rodrigo Gutiérrez, president de la Societat Espanyola d'Atenció a l'Usuari de la Sanitat (SEAUS), ha explicat a Catalunyapress que ells no tenen les dades exactes de les agressions, que entén que han augmentat "sobretot les verbals o psicològiques, no tant les físiques". D'aquesta manera, encara que no sap del cert si són tantes com diu SATSE -ells afirmen que vuit de cada deu sanitaris en pateix alguna al llarg de la seva carrera-, sí que pensa "que poden estar infracomptades pels informes oficials perquè moltes, perquè no es considerin prou greus, ni es denunciessin. Si n'hi ha una ja és una cosa greu”.





El sindicat SATSE ha subratllat que les infermeres comprenen "que els ciutadans estiguin farts i frustrats en comprovar els problemes de recursos i mitjans que té la nostra sanitat pública en plena sisena onada de la Covid-19" .









Des de SATSE creuen que això està propiciant que "un nombre més gran de persones ho estigui pagant amb uns professionals que, a més de no ser els responsables de la situació, estan fent tot el possible perquè no repercuteixi en l'atenció i cures malgrat portar ja dos anys d'incansable lluita contra la pandèmia ”.







RODRIGO GUTIÉRREZ: "EL PACIENT VEU UNA PÈRDUA DE LA QUALITAT ASSISTENCIAL"





També hem parlat amb Rodrigo Gutiérrez de SEASUS sobre la mala atenció al pacient i ens ha explicat que “hi ha una percepció generalitzada per part del pacient que hi ha hagut retards i dilacions en l'atenció perquè ha urgit destinar gran part dels recursos i del temps al Covid-19".





Així doncs, com a exemple posa que “han disminuït les consultes presencials i ha augmentat la teleassistència, cosa que ha dificultat la relació amb els professionals i ha augmentat els retards”. Per tant, afirmen que els usuaris viuen això com una pèrdua de la qualitat assistencial”.





Sobre això mateix es poden llegir moltes crítiques i opinions d'usuaris de la Sanitat Pública a les xarxes socials.











Carmen Flores, per la seva banda, assegura que el Defensor del Pacient “des de la pandèmia cap aquí” és quan han recollit “més reclamacions per mal tracte als usuaris”. La diferència entre un bàndol i un altre, opina, és "que el pacient no pot demostrar-ho perquè es troba només amb el sanitari a la consulta".





La pandèmia ha disparat un 32% les agressions a sanitaris







QUINES MESURES PROPOSEN SATSE, EL DEFENSOR DEL POBLE I SEAUS PER ACABAR AMB AQUESTA PROBLEMÀTICA?





Abans de l'arribada de la pandèmia, SATSE insisteix que van presentar al Ministeri de Sanitat ia les conselleries de Salut de les comunitats autònomes una proposta de llei estatal que en doni una



resposta eficaç, conjunta i coordinada a un greu problema que pateixen vuit de cada deu infermers al llarg de la seva trajectòria professional.





Així doncs, es proposen, entre altres mesures, generalitzar els sistemes de videovigilància durant les 24 hores als passadissos ia les sales d'espera i d'admissió dels centres sanitaris, així

com els dispositius sonors d'alarma a les consultes, i que la il·luminació sigui òptima en qualsevol estada del centre.





Entre les mesures de caràcter actiu, l'organització sindical apunta la inclusió a la història clínica del ciutadà que s'hagi vist involucrat en un acte de violència contra els professionals sanitaris i, entre les de caràcter organitzatiu, reduir els temps d'espera, garantir una ràtio adequada i segura de pacients per infermera o implantar un sistema d'organització degudament protocolitzat per a pacients i familiars.





Així mateix, demanen que els professionals atenguin amb mesures de seguretat aquells pacients que ja tinguin antecedents per un acte de violència i que els sanitaris siguin acompanyats per les forces de seguretat en cas de prestar atenció sanitària a aquests pacients.





Finalment, SATSE ressalta la necessitat d'aportar als professionals sanitaris les dades, els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la seva activitat amb més garanties de no patir danys. Així, proposa, per exemple, adquirir i mantenir una formació adequada en defensa personal contra els actes de violència.





Per a la presidenta del Defensor del Pacient , la solució passa per " la instal·lació de càmeres ", tal com des de SATSE també proposen. Per això convida els sanitaris “a demanar-les per acabar amb aquesta problemàtica”. Encara que, per a ella, haurien d'estar també dins de la consulta a. Per justificar-ho, posa l'exemple d'una dona que va denunciar davant el Defendor del Pacient "haver rebut un cop de puny d'un sanitari perquè sortís de la consulta, amb una infermera com a única testimoni".





A més, ha apuntat que està d'acord amb ells que se'ls perjudica i ha assegurat que "si fan vaga" els recolzarà. Però insisteix que "estar renyant els uns amb els altres no és la solució" sinó que han de "estar units".







Per la seva banda, Rodrigo Gutiérrez considera que "la llei estatal que demana SATSE no és necessària perquè hi ha prou eines per poder lluitar contra això". A més, apunta que "l'augment de violència és una cosa generalitzada a la societat, no només a la sanitat i l'Organització Nacional del Treball ha pres mesures sobre això".





Així, proposa "vigilants de seguretat o algunes càmeres on sigui possible posar-les, com a hospitals", com a solució. A més, explica que els serveis de salut estan impartint “ cursos de seguretat personal i protecció ” per frenar aquesta problemàtica.





CREACIÓ DE LA FIGURA DEL DELEGAT DE PREVENCIÓ





Una persona va al psicòleg /@EP





D'altra banda, l'organització sindical ha destacat la importància de crear la figura del delegat de prevenció contra la violència a l'àmbit sanitari , que formaria part del Comitè de Seguretat i Salut del centre i que s'encarregaria de vigilar el compliment de les mesures posades en marxa, així com de demanar-les si no s'estiguessin desenvolupant de manera adequada.





Un cop registrat un cas d'agressió, des del Sindicat d'Infermeria es proposa, entre altres mesures, la implementació d'un servei específic encarregat de donar suport psicològic a la víctima, així com posar a la disposició de l'infermer un servei encarregat de tramitar directament amb el Ministeri Fiscal la denúncia que poguera presentar.





Així mateix, a l'àmbit de l'administració pública, SATSE advoca perquè el servei autonòmic de salut corresponent es personi com a acusació particular en les causes penals obertes, i que la víctima d'un cas provat de violència sanitària pugui sol·licitar el trasllat a una plaça o lloc en diferent centre, servei o unitat.