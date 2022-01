Aquests són els passaports més "poderosos" del món per viatjar el 2022

Passaport espanyol @ep





Els últims resultats del Henley Passport Index mostren nivells de llibertat de viatge sense precedents per als països que ocupen els primers llocs, el Japó i Singapur , però també la bretxa de mobilitat mundial més gran registrada des de la creació de l'índex fa 17 anys. Sense tenir en compte les restriccions temporals relacionades amb la Covid, els titulars de passaports dels dos països asiàtics poden entrar a 192 destinacions de tot el món sense visat, 166 més que l'Afganistan, que ocupa l'últim lloc de l'índex.





Aquesta bretxa creixent en la mobilitat internacional entre els països més rics i els més pobres va quedar palesa a finals de l'any passat amb la sèrie de restriccions punitives relacionades amb Òmicron contra països principalment africans, que el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, va qualificar de "apartheid als viatges". Això, malgrat que els nivells generals de llibertat de viatge han augmentat considerablement en les darreres dues dècades. Segons les dades històriques de l'Henley Passport Index, que classifica tots els passaports del món segons el nombre de destins a què els seus titulars poden accedir sense visat previ i es basa en dades exclusives de la International Air Transport Association (IATA), una persona podia , de mitjana, visitar 57 països el 2006 sense necessitat de visat. En l'actualitat, aquesta xifra ha augmentat a 107, però aquest augment global amaga una disparitat creixent entre els països del nord i els del sud, ja que els nacionals de països com Suècia i els Estats Units poden visitar més de 180 destinacions sense visat, mentre que els titulars de passaports d'Angola, el Camerun i la Laos només poden entrar en uns 50.





La Covid-19 agreuja la desigualtat a la mobilitat mundial





Alemanya i Corea del Sud es mantenen al segon lloc de l'última classificació, ja que els titulars de passaports poden accedir a 190 destins sense visat, mentre que Finlàndia, Itàlia, Luxemburg i Espanya comparteixen el tercer lloc, amb una puntuació de 189. Els passaports dels EUA i el Regne Unit han recuperat part de la força anterior, després d'haver caigut fins al vuitè lloc el 2020, el lloc més baix ocupat per qualsevol dels dos països en els 17 anys d'història de l'índex. Tots dos països ocupen ara el 6è lloc, amb una puntuació de 186 a la categoria d'exempció de visat/visat a l'arribada.





El Dr. Christian H. Kaelin, president de Henley & Partners i inventor del concepte d'índex de passaports, afirma que l'obertura dels canals de migració és essencial per a la recuperació postpandèmia. "Els passaports i els visats es troben entre els instruments més importants que influeixen en la desigualtat social a tot el món, ja que determinen les oportunitats de mobilitat global. Les fronteres on naixem i els documents que tenim dret a tenir no són menys arbitraris que el color de la nostra pell. Els Estats més rics han de fomentar la immigració positiva per ajudar a redistribuir i reequilibrar els recursos humans i materials a tot el món."





Comentant l'Henley Global Mobility Report 2022 Q1, que es va publicar avui juntament amb el darrer Henley Passport Index, el Prof. Mehari Taddele Maru del Centre de Política Migratòria assenyala que “els costosos requisits associats als viatges internacionals institucionalitzen la desigualtat i la discriminació. La Covid-19 i la seva interacció amb la inestabilitat i la desigualtat han posat de manifest i agreujat la disparitat escandalosa en la mobilitat internacional entre les nacions desenvolupades riques i les seves homòlogues més pobres."





Es preveu una incertesa més gran per al 2022





Misha Glenny, periodista guardonat i professor associat de l'Institut Harriman de la Universitat de Columbia, assenyala a l'informe l'efecte de la pandèmia en les tendències geopolítiques més àmplies de la migració i la mobilitat: "La pròpia presència d'Òmicron apunta a un gran fracàs geopolític Si els Estats Units, la Gran Bretanya i la UE haguessin destinat més diners i vacunes al sud d'Àfrica, les possibilitats que sorgís una nova soca tan robusta haurien estat molt menors, fins que no compartim la distribució de les vacunes de forma més equitativa , les noves mutacions tindran la capacitat de tornar-nos a tots a la casella de sortida."





El Dr. Andreas Brauchlin, especialista en cardiologia i medicina interna de renom internacional i membre de la Junta Consultiva de l'Oficina de la Família Mèdica del SIP a Suïssa, està d'acord i afirma a l'informe que “l'estat de salut i de vacunació d'una persona influeix tant en la mobilitat com en l'accés sense visat del seu passaport. Ser resident a la nació "equivocada" pot repercutir en gran mesura en l'accés als serveis mèdics, sanitaris i de negocis, i fer que alguns no puguin viatjar."