Catalunya proposa ampliar terceres dosis a persones dependents i als menors de 40 anys

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas , ha explicat que des de Catalunya proposaran ampliar la tercera dosi de la vacuna del Covid-19 a franges més joves, a persones dependents i als seus cuidadors, així com reduir l'interval entre el segon i la tercera punxada a cinc mesos --les dosis de record s'inoculen al cap de sis mesos de rebre la segona--.





Ho ha dit en roda de premsa aquest dimecres abans de la celebració de la Ponència de Vacunes i del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, en què estan representats el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes, i dijous es reunirà la Comissió de Salut Pública.





Fins ara, les cites per rebre la dosi de record estan disponibles per a les persones més grans de 40 anys, però Cabezas ha avançat que des de Catalunya proposaran ampliar-ho a franges més joves i també a les persones dependents , que ha descrit com un grup “molt prioritari ".





La secretària ha aclarit que a la campanya de vacunació del Covid-19 sempre s'ha prioritzat l'edat perquè és el "principal factor de risc", de la mateixa manera que s'ha fet amb l'administració de les dosis de record.





"No hem especificat. Hem demanat que es vagin obrint nous grups", ha dit la secretària després de ser preguntada per quines franges d'edat han sol·licitat obrir per seguir amb la inoculació de terceres dosis.





TAR I FARMÀCIES





Sobre els positius declarats per les farmàcies adherides al programa de test d'antígens ràpids, la secretària ha concretat que des del 3 de gener han registrat 61.587 casos positius a través d'aquest circuit.





Cabezas ha explicat que en els dos primers dies de test a alumnes d'escoles catalanes a les farmàcies s'han fet 1.390 proves i hi ha hagut 64 positius : “L'objectiu de la mesura és fer encara més segures les escoles”, ha dit.





ÒMICRON





En relació amb la situació de la variant òmicron del virus, la secretària ha detallat que, segons les xifres preliminars de la primera setmana de gener, el cep representa el 97,6% del total de mostres seqüenciades a Catalunya.





“ Hi ha molts motius per demanar cita per vacunar-se: evitar infecció, símptomes i, sobretot, ingressos. La vacuna té una efectivitat del 88% contra Òmicron. I cal pensar que un cas greu amb Òmicron és igual de greu que abans ”, ha remarcat Cabezas.





REINFECCIÓ I CONTRACTACIONS





Cabezas ha precisat que un 1,9% dels casos totals són reinfeccions: 30.379 d'un total de 1.589.075 positius i la franja d'edat que més s'ha reinfectat són els joves d'entre 20 i 29 anys –gairebé un 1% d'aquesta franja s'ha infectat més d'una vegada.





Sobre la contractació d'estudiants, Cabezas ha recordat que és una mesura que es va articular per ajudar a la vacunació i en altres àmbits afectats per l'impacte de la sisena onada de la pandèmia i ha detallat que s'hi han incorporat prop de 300 alumnes de Medicina i d'Infermeria.