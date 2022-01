Podem celebra l'arxiu de la causa sobre la 'Caixa de Solidaritat': "Era una mentida com una catedral"

Consell General de Podem @ep





Diversos dirigents de Podem han mostrat la seva satisfacció per l'arxiu de la investigació sobre la presumpta administració deslleial de l'anomenada ' Caixa de Solidaritat ' de Podem, atès que era un "muntatge" i una "notícia falsa judicialitzada" contra la formació.





" Això era la caixa B de Podem: una mentida com una catedral ", ha escrit a Twitter la ministra d'Igualtat i membre de l'executiva de la formació morada, Irene Montero.





Per part seva, el coportaveu estatal i candidat a les eleccions de Castella i Lleó, Pablo Fernández, ha assenyalat que l'Audiència Provincial de Madrid arxiva aquest "muntatge" que "tantes hores de televisió va ocupar".





A més, ha assenyalat que aquests mitjans "que li van dedicar portades i pàgines podran finalment centrar-se a informar sobre les investigacions per corrupció del PP de Mañueco".





L'eurodiputada i dirigent de Podemos, Iodia Villanueva, ha celebrat també que la Justícia ratifiqui que no hi va haver delicte a la 'caixa de solidaritat' de Podem, que ha titllat d'"un altre fal·lus judicialitzat repetidament".





Una opinió similar ha traslladat el portaveu d'Unidas Podemos al Congrés, Pablo Echenique , per criticar que aquest assumpte va ocupar "milers de bulo-tertúlies".





"Vam dir, per activa i per passiva, que era mentida. Ni n'hi havia ni hi va haver proves. Avui la causa queda arxivada. La fake new va complir la seva funció: el mal ja està fet", ha exposat Podem a través del seu compte oficial a Twitter.





L'Audiència Provincial de Madrid ha donat suport a l'arxiu d'aquesta peça, que formava part del cas Neurona, en considerar que "no consta l'existència de distracció de fons".