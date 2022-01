Metges d'urgències alerten que les visites s'han disparat un 50%

Urgències de l'Hospital Doctor Trueta de Girona @ep





La Societat Espanyola de Medicina d'Urgències i Emergències (SEMES) ha advertit sobre l'increment de pacients que suporten els urgenciòlegs a causa de l'alça dels contagis de COVID-19.









En aquest sentit, alerten que les visites a Urgències han augmentat al voltant d'un 30-50 per cent, "superant per complet la capacitat dels serveis d'urgències i emergències que, a més, estan patint les baixes COVID-19 de molts dels seus professionals".





"Ho avisem fa unes setmanes i la situació no ha fet més que empitjorar. Estem al límit. Què passaria si paréssim els serveis d'Urgències i Emergències? El col·lapse del sistema seria immediat. Estem exhausts. Les urgències estan a punt de l'abisme. Venim temps avisant-ho i no s'estan prenent mesures”, ha comentat el president de SEMES, Tato Vázquez-Lima.





Segons denuncien els urgenciòlegs, la incidència acumulada i l'augment de l'hospitalització de crítics "afecten directament els serveis d'urgències i emergències a causa de les necessitats d'aquests pacients, que necessiten una valoració clínica inicial, estratificació de risc i decisió d'ingrés o tractament domiciliari".





Vázquez-Lima recorda que els serveis d'urgències i emergències són "un pilar fonamental" per a la sanitat espanyola i reclama al president del Govern, Pedro Sánchez, que reguli "d'una vegada per totes i com cal aquests serveis, ja que només així es pot garantir la seguretat dels ciutadans”.





"L'únic que esperem és que el nostre President del Govern es prengui seriosament aquesta qüestió. Perquè imaginin-se què passaria al nostre país si les urgències deixessin de funcionar perquè ja no podem més, no només perquè estem esgotats, sinó perquè no ens sentim ni recolzats ni reconeguts. Senyor Pedro Sánchez, estem a punt de l'abisme. Escolteu-nos d'una vegada: Especialitat d'Urgències ja", ha conclòs.