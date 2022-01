Una dona compleix 106 anys i comparteix el seu secret per seguir viva: dinar al McDonald's

Imatge de Guineu29





Una dona que va fer 106 anys la setmana passada ha compartit el seu secret per viure tant de temps: tot és degut al seu amor per Jesús i als Big Macs . Dorothy Nedd va néixer el 1914 i ha viscut les dues Guerres Mundials, l'aterratge a la lluna i ara es compta entre les persones més ancianes vives actualment.





Encara es cuida a si mateixa, encara que la seva néta Zulema viu amb ella a Filadèlfia, Pennsilvània, i l'ajuda en les seves tasques diàries, tal com informa Daily Star. En una entrevista recent, Zulema va dir que el secret de Dorothy per a una llarga vida era el seu amor per Jesús i els Big Macs de McDonald's , que solen consumir en tornar de l'església.





“ L'àvia sempre em portava a l'església, i després, després de l'església, de vegades anàvem a McDonald's i la meva àvia comprava un Big Mac. Va estar comprant Big Macs durant molt de temps ”, relata la seva néta. A Dorothy sempre li ha agradat tenir la seva família al seu voltant, amb nou besnéts i un rebesnét, però lamentablement no els ha pogut veure tant en els últims dos anys.





“La nostra família venia cada divendres fins que va passar la pandèmia. Ja no fem això, així que només és FaceTime, i l'estranyen, però ningú vol posar-la en perill”, explica Zulema.







Tot i així, Dorothy està vivint la seva millor vida. "Em sento bé", va dir Dorothy a FOX 29 News , dient que l'únic que volia per al seu aniversari és una mica més de "dolça vida".