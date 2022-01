Les 5 recomanacions a seguir si dones positiu en covid-19 i ets a casa

Noia confinada, arxiu /@EP





Aquesta setmana el director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge, ha anunciat que segons els estudis de l'Institut de Mètrica i Avaluació de la Salut (IHME, per les seves sigles en anglès) més de la meitat de la població europea estarà infectada per la variant òmicron en les properes 6-8 setmanes. Així, d'acord amb l'IHME és possible que els dies que vénen tu o algú del teu entorn s'infecti de covid-19.





Com que els símptomes són lleus i en la majoria dels casos no es requereix hospitalització - no com succeeix amb la variant delta, que és més agressiva- s'ha de fer la quarantena a casa. Tanmateix, cal tenir en compte que com que és un virus molt contagiós és important fer bé l'aïllament i complir una sèrie d'indicacions amb l'objectiu d'evitar el contacte estret amb les altres persones convivents.





Per a una millor protecció, a continuació us proposem 5 recomanacions sobre com cal tractar la covid-19 si et trobes a casa:





1- AUTOAÏLLAMENT





Amb l'alta transmissibilitat d'òmicron, els metges coincideixen que el més encertat és que algú que estigui malalt amb símptomes de covid-19 o que doni positiu a les proves del virus s'aïlli com més aviat millor. Un estudi amb el suport dels Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC) confirma que és habitual que el coronavirus es propagui entre les persones d'una llar poc després que algú d'aquesta bombolla comenci a sentir-se malalt.





Perquè això no passi, l'ideal és que l'afectat romangui en una habitació separada i, preferiblement, que utilitzi també un bany separat. Si no podeu seguir aquests consells, cal produir la major ventilació possible a la casa obrint les finestres de manera permanent.





2- USA SEMPRE LA MASCARETA





Encara que ens sembli que casa nostra és un lloc segur o estigui molt ventilat, sempre s'ha d'usar mascareta si hi ha un positiu a dins, i amb més raó a les zones comunes. La mascareta s'ha d'emprar de manera adequada, cobrint el nas i la boca fins al mentó. Si això no passa, les persones amb covid-19 poden exhalar el virus a altres. O les persones properes poden inhalar-ho i encomanar-se.





3- CONTACTA AMB EL METGE SI EMPITJORES





Un cop la persona hagi estat diagnosticada i estigui confirmat que és positiva en covid-19, no cal trucar al CAP o a un metge, tret que els símptomes vagin a pitjor. A causa de la congestió del sistema d'atenció primària, es recomana que la presència d'un infectat a un centre de salut només sigui en situacions "indispensables", de manera que s'aconsellen les consultes telefòniques.







D'altra banda, el pacient també necessita descans, ja que de vegades els símptomes poden ser de sensació de cansament. En cas que el tinguis a la teva disposició, pots fer servir un oxímetre de pols per saber si estàs bé d'oxigen al cos. La majoria de gent sana té una lectura d'oxigen d'entre el 95% i el 98%. Algunes persones amb malalties preexistents poden tenir una lectura normal més baixa. Cal posar-se en contacte amb el metge si el número baixa del 92%.





4- NO T'OBLIDIS DEL TERMÒMETRE





L'individu amb covid-19 hauria de tenir un termòmetre a mà per comprovar la temperatura corporal i detectar si té febre, un altre dels símptomes d'òmicron. És important que el malalt begui molt de líquid.





5- SOL PERÒ ACOMPANYAT VIRTUALMENT





Estar físicament aïllat pot ser solitari, avorrit i fins i tot pot comportar un empitjorament de l'estat anímic. És per aquest motiu que especialistes en salut mental indiquen que és positiu estar en contacte amb familiars i amics -mitjançant videotrucades, xarxes socials o fins i tot amb notes sota la porta- per no perdre la comunicació amb la resta i sentir-se més acompanyat.