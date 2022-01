"Te vamos a rajar": així va ser la presumpta agressió de tres ultres a independentistes catalans

Seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona /@EP





La Fiscalia demana condemnar a sis anys de presó tres militants de Democracia Nacional que dijous seran jutjats per tres delictes d'odi i un de lesions lleus per presumptament agredir un independentista a Balsareny el 2018.





El judici començarà a les 10.00 hores a l'Audiència de Barcelona i l'escrit d'acusació del fiscal, consultat per Europa Press, explica que l'agressió va passar després d'una manifestació convocada pel col·lectiu 'Por España me atrevo'.





ELS FETS





Va ser el 17 de febrer i en acabar la manifestació, cap a les 20.30 hores, els tres sospitosos i altres persones "d'estètica skin head" van coincidir a la terrassa d'un bar amb un grup de persones, entre els quals hi havia la víctima. En veure'ls, "moguts pel seu profund menyspreu cap a les persones afins a l'independentisme català, i inferint que els allà presents ho eren”, els van increpar, els van escopir i els van anomenar 'independentistes de merda, fills de puta, guarros, fastigosos'.





Aleshores, un dels acusats li va donar una puntada de peu a la víctima, que la va poder esquivar, i a continuació un cop de puny a la cara que no li va deixar lesions.





Mentrestant, una acusada cridava a una noia 'vermella, separatista, grossa, filla de puta', i un acusat li va donar una bufetada, la va empènyer i la va fer caure a terra sense lesionar-la. Quan alguns van intentar refugiar-se dins del bar, un dels acusats va cridar a un noi: “I tu on vas ara?, català de merda, fill de puta, te vamos a rajar i vindrem d'aquí a dues hores”.





Just després, li va donar una puntada de peu a l'esquena i li va colpejar amb el pal d'una bandera al cap, causant-li lesions lleus. Al marge de les multes, el fiscal demana indemnitzar l'últim noi amb 175 euros per lesions i amb 1.200 euros les tres víctimes per danys morals.