Valents, l'ex "Barcelona pel Canvi", incorpora a les seves files a Jean Castel i Jorge Soler

Valents anuncia la incorporació dels exdiputats de Cs Jean Castel i Jorge Soler







Valents, el que abans era "Barcelona pel Canvi", ha anunciat la incorporació dels exdiputats de Cs al Parlament, Jean Castel i Jorge Soler, com a coordinadors territorials del partit a Girona i Lleida, respectivament, en el seu objectiu per expandir-se a nivell català.





En roda de premsa aquest dimecres, han explicat que Castel s'unirà al projecte liderat per Eva Parera assumint les funcions d'Organització, i Soler s'encarregarà de les Relacions Institucionals.





D'ells destaquen l'experiència en organització política i coneixement dels seus territoris, "atès que tots dos han estat líders de Cs a les seves respectives províncies fins a les eleccions autonòmiques del febrer del 2021", ha explicat Valents en un comunicat.





Amb aquestes incorporacions, a les que properament s'uniran les de Tarragona i Barcelona, Valents pretén iniciar una "implantació territorial que té per objectiu, sota la premissa de la unitat de les forces constitucionalistes, presentar una candidatura única transversal constitucionalista" per a les eleccions municipals del 2023.





La regidora a l'Ajuntament de Barcelona, diputada del PP al Parlament i presidenta de Valents, Eva Parera, ha afirmat que el partit sorgeix amb la voluntat d'"evitar que ERC usi el seu poder decisiu a la governació d'Espanya, per la qual cosa hi ha de reduir la seva representació i incrementar la dels catalans que aposten per la prosperitat i la lleialtat a Espanya”.





Castel ha cridat a recuperar els ajuntaments com a garants del compliment de la llei i respecte a les institucions -en les seves paraules-, i Soler ha acusat l'independentisme de ser "tolerant amb la violència i generador de traves que espanten la inversió i porten a pèrdua d'oportunitats”.