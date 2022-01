Sánchez rebrà el canceller Olaf Scholz dilluns i tindrà converses telefòniques amb Macron i Johnson

El canceller alemany Olaf Scholz i el president del Govern Pedro Sánchez /@EP





El president del Govern, Pedro Sánchez, rebrà dilluns que ve el canceller alemany Olaf Scholz a Madrid i els dos líders oferiran una roda de premsa conjunta al palau de la Moncloa, segons fonts governamentals consultades per Europa Press.





A més, aquesta mateixa setmana Sánchez té programades trucades amb el president de França, Emmanuel Macron, dijous i divendres amb el primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, segons han confirmat les mateixes fonts.





Serà la primera trobada bilateral entre Sánchez i Scholz després que el líder alemany prengués possessió el mes de desembre passat i després d'aconseguir el Govern alemany per a l'SPD. Una fita per als socialdemòcrates després de 16 anys d'Angela Merkel al capdavant del país.





AFINITAT PERSONAL





Des de Moncloa han assenyalat que la visita posarà de manifest la fortalesa de la socialdemocràcia a Europa, que ha sortit “reforçada” amb la gestió de la crisi generada per la pandèmia. En aquest sentit pretenen que la trobada demostri que tots dos líders comparteixen la mateixa idea de recuperació "inclusiva" .





A més, han destacat que és la primera visita que realitza Scholz el 2022, prèviament va viatjar a París ia Roma per reunir-se amb els seus homòlegs Macrón i Mario Draghi, i des de l'Executiu es pretén establir una relació privilegiada.





Encara que ja a l'era Merkel els intercanvis eren fluids, des de Moncloa confien que l'"afinitat personal" i el fet que tots dos líders es coneguin des de fa temps, pugui ser "un punt important" que, sumat a la coincidència ideològica, jugui a favor de la relació.





TRUCADES AMB MACRON I JOHNSON





D'altra banda, aquest dijous al matí Sánchez i Macron mantindran una conversa telefònica, que serà el primer contacte del president francès amb un líder de la Unió Europea, des que França va assumir la presidència de la UE.





El marc de la conversa estarà dominat per dos assumptes de fons, la presidència francesa esmentada per al primer semestre del 2022 que acaba de començar i els preparatius de la Cimera de l'OTAN que se celebra a Madrid el mes de juny.





A partir d'aquí hi ha diversos temes que són sobre la taula i poden ser part de la conversa, segons indiquen des de Moncloa, com ara el Pacte de Migració i Asil o les reformes en matèria d'energia.





Tots dos països mantenen diferències en aquests punts ja que França advoca per considerar energies verda el gas i la nuclear, i Sánchez s'ha oposat amb rotunditat. En matèria migratòria, Espanya s'ha posicionat amb la resta de països de primera entrada, mentre que França té interessos diferents.





Amb Boris Johnson també està confirmada una conversa telefònica aquest divendres, que busca anar generant consensos davant de la cimera de l'Aliança Atlàntica. L'Executiu espanyol dóna per fet que la trucada es durà a terme i la separa dels problemes interns que viu el primer ministre britànic, que va haver de demanar perdó per la celebració d'una festa a la residència oficial durant el confinament.





Sobre aquest punt, des de Moncloa sostenen que això no té res a veure amb la política exterior i subratllen que la importància de la relació bilateral és "enorme" tant econòmicament com per la quantitat de nacionals que viuen a l'altre país.