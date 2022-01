Mor Ronnie Spector als 78 anys, la cantant de The Ronettes

Ronnie Spector , l'estrella de The Ronettes , ha mort als 78 anys. La llegendària cantant, que va formar el grup de noies el 1957, va morir després d'una "breu batalla" contra el càncer.







El nostre estimat àngel de la terra, Ronnie, va deixar aquest món en pau avui després d'una breu batalla contra el càncer. Estava amb la seva família i als braços del seu marit, Jonathan [Greenfield]. Ronnie va viure la seva vida amb una brillantor als ulls, una actitud valenta, un pervers sentit de l'humor i un somriure a la cara. Estava plena d'amor i gratitud", explica la família en un comunicat.





En els propers dies s'anunciarà una data per fer un homenatge a la vida i la música de Ronnie . "La família demana respectuosament privadesa en aquest moment", asseguren al comunicat.





Spector, el nom del qual de naixement era Veronica Yvette Bennett, primer va formar The Ronettes amb la seva germana Estelle Bennett i la seva cosina Nedra Talley. Va liderar el grup, portant la veu principal a moltes de les seves cançons més famoses, incloses Baby, I Love You i Walking In The Rain.





Phil Spector, amb qui Ronnie va estar casada entre 1968 i 1972, va produir els discos. Després de formar-se, les Ronettes es van fer populars a Nova York a principis de la dècada de 1960, abans de signar un contracte discogràfic.





Van tenir èxit a les llistes amb cançons com Be My Baby, Baby, I Love You, Best Part of Breakin' Up, Do I Love You? i Walking in the Rain, durant uns quants anys. Tot i el seu èxit, el grup es va separar a principis de 1967.





Spector va passar a gaudir d'una carrera en solitari, llançant cinc àlbums d'estudi, abans de reformar les Ronettes el 1973. No obstant, els nous rècords no van arribar a les llistes i Spector va continuar com a solista.