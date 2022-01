Les temperatures cauen fins a -7ºC i Barcelona, Lleida i Girona estan en avís per fred

Les temperatures cauran aquest dijous, en particular les mínimes /@EP







Les temperatures cauran aquest dijous, en particular les mínimes i es produiran gelades de certa intensitat, amb termòmetres que arribaran a -4 a -7 graus centígrads (ºC), per la qual cosa l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha avisat per risc de temperatures mínimes a dotze províncies, mentre que avisa per risc o risc important per fenòmens costaners a quatre províncies del sud de la Península així com a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla.





En concret, l'avís groc que afectarà més províncies són les temperatures mínimes, que s'ha activat a Osca, Saragossa, Terol, Lleó, Burgos, Palència, Salamanca, Zamora, Guadalajara, Barcelona, Girona i Lleida.





En general la jornada estarà marcada per cels poc ennuvolats a la major part del país, amb alguns núvols baixos al principi del dia a l'àrea cantàbrica, l'altiplà nord i al sistema central. A l'àrea mediterrània hi haurà intervals ennuvolats i algunes precipitacions febles i disperses que seran més probables a la meitat sud.





En general les temperatures tendiran a baixar al conjunt de la Península i les mínimes al final del dia cauran de forma notable, sobretot a la serralada Cantàbrica i sistema Ibèric nord. Les gelades s'estendran per bona part de l'interior nord i est de la Península, més intenses a muntanya, localment fortes als Pirineus.





Finalment, respecte als vents , l'Aemet pronostica que bufaran de l'est i del nord a la major part del país, amb llevant fort a l'Estret i intervals de vent fort de l'est al final al nord del Galícia i del nord al principi a l'Empordà (Girona) i Menorca.