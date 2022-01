Cap empresa no es presenta al concurs de la Reforma de la Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona

Un vehicle de la Guàrdia Civil





La Comandància de la Guàrdia Civil de Barcelona necessita una reforma: té esquerdes a l'edifici i s'han de fer obres. Però segons el Confidencial Digital, la Direcció General de la Guàrdia Civil ha declarat desert el procés de contractació: cap empresa vol assumir la reforma.





La licitació per comptava amb 177.461,64 euros de pressupost per reparar els blocs 1 i 14 de l'aquarterament de Sant Andreu de la Barca, que tenien esquerdes i fissures, tant a la façana com als envans interior dels habitatges, produïts per la flexió del tram de forjat que es troba en voladís”. Però no van rebre cap oferta per fer-se càrrec de les obres.





La Guàrdia Civil veu necessari "efectuar un reforç estructural, actuant sobre l'armat superior amb una banda de fibra de carboni adherida a la part superior del nervi". Així, les obres consistirien a "aixecar el paviment de totes les estances afectades -que són tres habitacions, un bany i una terrassa-, de tots els pisos, així com la part afectada del terrat". D'altra banda, cal "demolir els sostres" per així "localitzar els nervis del forjat".





Amb això, pretenen "evitar la progressió de les esquerdes i per tant el deteriorament estructural de l'immoble", que és de molta importància a la comunitat.





Al pati d'aquesta caserna es duen a terme actes institucionals de la Guàrdia Civil, com ara la celebració del 12 d'octubre. A més, ha servit per allotjar agents de reforç que arriben de vegades d'altres punts d'Espanya, com va passar el setembre del 2017, moment en què es va fer el referèndum il·legal.