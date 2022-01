Així agonitzen els porcs a una macrogranja a Catalunya: 'TEV' es cola en una explotació ramadera

El programa de ' Tot és veritat ' emès aquest dimecres a la nit a Cuatro va destapar el lamentable estat en què es troben els porcs en una granja de Catalunya , la ubicació de la qual no van poder proporcionar per raons de seguretat. A les imatges aportades pel programa, es van poder veure truges destinades a criar tancades en petites gàbies, on no tenen possibilitat de moure's més enllà d'estirar-se o posar-se drets. Al seu voltant tenen molts garrins, alguns vius i altres morts. L'escena és dantesca, i va commocionar la majoria d'espectadors.





L'equip del programa presentat per Risto Mejide i Marta Flich va acompanyar Anima Naturalis , una organització creada per lluitar pels drets dels animals, a una incursió nocturna en una macrogranja, on van poder comprovar com es troben els animals.





ATENCIÓ. Les imatges que es mostren a continuació poden ferir-ne la sensibilitat:









Aída Gascón, del grup activista 'Anima Naturalis', ha intervingut en directe a 'Todo es verdad' per parlar de l'”impacte” que tenen les granges als animals: “El nostre objectiu és visibilitzar l'estat en què viuen”, assegura.







Fent click en aquest enllaç podeu veure el programa complet