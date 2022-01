Sanitat tanca l'acord per avançar la compra del nou fàrmac de Pfizer contra la COVID-19

La ministra de Sanitat, Carolina Darias /@EP





La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat a la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut (CISNS) que s'ha culminat la negociació amb Pfizer per avançar la compra de 'Paxlovid ', el nou fàrmac de Pfizer contra la COVID-19.





"Una gran notícia, doncs comptarem amb una altra arma de lluita contra el virus", ha asseverat Darias, alhora que ha explicat que, amb la informació disponible sobre el medicament, en determinats casos, ha mostrat una reducció del 89% en risc d'hospitalització relacionada amb COVID-19 o mort per qualsevol causa en comparació conplacebo dins dels tres dies posteriors a l'inici dels símptomes.





Actualment es troba en avaluació per procediment centralitzat per l'EMA des del 19 de novembre del 2021 i està prevista la seva autorització per d'aquí a poques setmanes, ha recordat la ministra.





El president del Govern va anunciar el 10 de gener la signatura d'un acord bilateral de compra amb Pfizer per aconseguir 344.000 tractaments complets. Es tracta d'un contracte per un any que s'addicionarà a la compra conjunta centralitzada que farem amb la UE.





La ministra ha explicat que, per poder assegurar el subministrament d'aquest medicament de manera equitativa atenent a criteris de priorització establerts, l'AEMPS realitzarà una distribució controlada a través de lʻaplicació de Gestió de Medicaments en Situacions Especials.





Així, s'establirà el procediment amb les comunitats i ciutats autònomes, així com els criteris de priorització en què ja es treballen amb un grup d'experts per a la resta de medicaments actius davant de la COVID-19.