Kiko Rivera carrega contra la seva germana: "És millor que et callis, m'oblidis i visquis la teva vida"

Allunyat del focus mediàtic però molt pendent de les xarxes socials, Kiko Rivera hi torna a recórrer per enviar-li un missatge molt clar a la seva germana Isa Pantoja . Amb un acostament familiar cada dia més lluny, el Dj continua mantenint la seva versió en l'enfrontament amb Isa sense que res no li faci canviar d'opinió.





Kiko Rivera amb Isa Pantoja





Mentre que Isa Pantoja es posiciona de part de la seva mare amb missatges d'afecte cap a ella en aquests moments complicats que viu la tonadillera després de la pèrdua de la seva mare, Kiko prefereix centrar-se en la família que ha format al costat d'Irene Rosales i les seves filles Ana i Carlota que són els seus únics suports en aquests moments. A l'últim missatge en què la col·laboradora de televisió assegurava que "mare només n'hi ha una", Kiko Rivera respon alt i clar demanant tranquil·litat per poder ser feliç definitivament.





" El problema que tens és que tu consideres guerra quan jo ja simplement vull oblidar - vos per poder ser feliç . No insisteixis , no vulguis cridar la meva atenció . És millor que et callis , m'oblidis i visquis la teva vida . dic públicament perquè tothom conegui la meva postura. A veure si pot ser possible" ha escrit Kiko Rivera al compte d'Instagram esperant el suport dels seus seguidors.